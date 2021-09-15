







В последнее время, в жировках содержится разнообразная текстовая информация: например, о «мифах, связанных с бело-красно-белым флагом» или о рейтинге доверия к Лукашенко со стороны белорусов.

В этом месяце столичные коммунальщики не стали изменять традиции и взяли на себя просветительскую функцию. На сей раз минчанам решили рассказать о новом для Беларуси празднике — Дне народного единства.

Он был учрежден указом Александра Лукашенко и впервые будет отмечаться в этом году — 17 сентября.

Вот что об этом написано в жировках:

«Примите искренние поздравления с молодым, но очень важным для нашей страны праздником — Днем народного единства (17 сентября). Это праздник — объединяющий поколения, наша дань мудрости наших предков и символ веры в наше счастливое, мирное будущее.

День народного единства воплощает главные нравственные ценности белорусского народа: стремление к добрососедским отношениям, сплоченность, толерантность и взаимная поддержка друг друга.

Республика Беларусь (первое слово в оригинале написано с ошибкой, — прим. ) — наша общая любимая страна и ее будущее создается сегодня и зависит от каждого из нас. Всегда будьте патриотами и никогда не забывайте свою историю и свои корни. Пусть День народного единства станет праздником доброты, великодушия и заботы о ближнем».



