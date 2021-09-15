Гранаты, взрывчатка и патроны: на границе с Беларусью обнаружен схрон оружия
Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила схрон с оружием на границе с Беларусью. Арсенал был найден во время проведения антитеррористических учений в Ровенской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Указано, что оружие было спрятано в лесополосе вблизи поселка Бутово, который граничит с Республикой Беларусь.
"Его (схрон - ред.) удалось выявить в ходе одной из фаз учений СБУ, а именно - во время отработки пограничной полосы государственной границы Украины", - говорится в сообщении.
По информации силовиков, из тайника было изъято:
2 реактивные противотанковые гранаты РПГ-26;
8 ручных гранат РГД-5 с запалами к ним;
5 килограммов взрывчатого вещества (предварительно пластид);
2 магазина к АК-74;
170 патронов калибра 5,45 и 7,62.
Изъятые боеприпасы и средства поражения были направлены на проведение экспертиз.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) УК.
07:03 15/09/2021
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