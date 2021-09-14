Ещё одного беларуса приговорили к тюремному сроку за "оскорбление" Лукашенко в Telegram. Обвиняемый "вину признал и раскаялся", сообщает пресс-служба генпрокуратуры РБ.





"Как установлено в ходе судебного следствия, С. 20 августа 2020 года у себя дома в г. Ляховичи с использованием мобильного телефона разместил в мессенджере Telegram информацию в виде ориентировки на разыскиваемое лицо с фотоизображением главы государства. После чего под изображением написал в адрес президента клеветнические измышления и оскорбления", - говорится в сообщении.





Отмечается, что гражданин С. уже был ранее судим. Свою вину он признал и раскаялся. Сам он якобы не считал размещенную им информацию достоверной.





Суд приговорил беларуса к одному году и шести месяцам исправительной колонии в условиях общего режима.