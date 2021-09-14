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Полтора года колонии - за "оскорбление" Лукашенко

Прокуратура Ляховичского района поддержала в суде гособвинение по уголовному делу в отношении С., которому инкриминировались "клевета и публичное оскорбление" Лукашенко. Сообщение в соцсети он разместил в августе прошлого года.

Ещё одного беларуса приговорили к тюремному сроку за "оскорбление" Лукашенко в Telegram. Обвиняемый "вину признал и раскаялся",  сообщает пресс-служба генпрокуратуры РБ.

"Как установлено в ходе судебного следствия, С. 20 августа 2020 года у себя дома в г. Ляховичи с использованием мобильного телефона разместил в мессенджере Telegram информацию в виде ориентировки на разыскиваемое лицо с фотоизображением главы государства. После чего под изображением написал в адрес президента клеветнические измышления и оскорбления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что гражданин С. уже был ранее судим. Свою вину он признал и раскаялся. Сам он якобы не считал размещенную им информацию достоверной.

Суд приговорил беларуса к одному году и шести месяцам исправительной колонии в условиях общего режима.
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