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Директор и художник-постановщик "Корпуса" задержаны по уголовному делу

Сотрудники минского культурного центра «Корпус» Александр Богданов и Максим Крук задержаны в рамках уголовного дела.

Как сообщает правозащитный центр «Весна», они являются подозреваемыми по статье 342 УК («организация либо активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок»).


Директор «Корпуса», арт-менеджер Александр Богданов, он же диджей Papa Bo, и художник-постановщик центра Максим Крук, а также еще одна сотрудница центра Лизавета Невмержицкая были задержаны 2 сентября на рабочем месте. 

Их осудили на 10 суток ареста по статье 24.3 КоАП о неповиновении милиции. Но после отбывания ареста Богданов и Крук так и не вышли на свободу.
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