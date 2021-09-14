Директор и художник-постановщик "Корпуса" задержаны по уголовному делу
Сотрудники минского культурного центра «Корпус» Александр Богданов и Максим Крук задержаны в рамках уголовного дела.
Как сообщает правозащитный центр «Весна», они являются подозреваемыми по статье 342 УК («организация либо активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок»).
Директор «Корпуса», арт-менеджер Александр Богданов, он же диджей Papa Bo, и художник-постановщик центра Максим Крук, а также еще одна сотрудница центра Лизавета Невмержицкая были задержаны 2 сентября на рабочем месте.
Их осудили на 10 суток ареста по статье 24.3 КоАП о неповиновении милиции. Но после отбывания ареста Богданов и Крук так и не вышли на свободу.
21:15 14/09/2021
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