На Фарерских островах во время традиционной охоты на дельфинов Grindadrap погибли около 1,5 тысячи особей. Об этом 14 сентября сообщает fontanka.ru со ссылкой на Daily Mail.





Охота состоялась в минувшие выходные. Обычно островитяне убивают до 1 000 морских млекопитающих в год. А в 2020 году жертвами стали всего 35 особей.





Но в этот раз охотники перестарались и зарезали 1 428 дельфинов, вода буквально покраснела от крови.











