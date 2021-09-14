Вода покраснела от крови: на Фарерах ради забавы зарезали полторы тысячи дельфинов
Почти 1,5 тысячи дельфинов убили варвары на Фарерских островах
На Фарерских островах во время традиционной охоты на дельфинов Grindadrap погибли около 1,5 тысячи особей. Об этом 14 сентября сообщает fontanka.ru со ссылкой на Daily Mail.
Охота состоялась в минувшие выходные. Обычно островитяне убивают до 1 000 морских млекопитающих в год. А в 2020 году жертвами стали всего 35 особей.
Но в этот раз охотники перестарались и зарезали 1 428 дельфинов, вода буквально покраснела от крови.
Это жестокая и лишенная всякого смысла в современном мире традиция называется Гриндадрап. В ходе такой охоты животным режут шеи ножами или убивают гарпунами. При этом дельфины не умирают быстро, их ждет болезненная и мучительная смерть, из-за чего они издают пронзительные звуки, добавляет УНИАН.
20:25 14/09/2021
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