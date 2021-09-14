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В первые же дни убили священника с семьей. Как 17 сентября изменило жизнь христиан в Западной Беларуси

В Пинске подожгли православный собор, а епископа отправили подметать улицы. Что еще происходило с Православной церковью после присоединения Западной Беларуси к БССР

В первые же дни убили священника с семьей. Как 17 сентября изменило жизнь христиан в Западной Беларуси
К очередной годовщине ввода Красной Армии на территорию Польши 17 сентября 1939 года и присоединения Западной Беларуси к БССР сайт katolik.life подготовил материал о том, как это событие изменило жизнь христианских верующих региона. 

Мы специально не будем упоминать о многочисленных взорванных и разоренных католических храмах Западной Беларуси, арестованных священниках, репрессированных верующих. В этом материале мы лишь приведем выдержки из работы сотрудника Института истории Национальной академии наук Беларуси, кандидата исторических наук, доцента Александра Цымбала «Положение православной церкви в Западной Белоруссии в 1939–1941 годах» (Западная Белоруссия и Западная Украина в 1939–1941 гг.: Люди, события, документы. СПб., 2011).

В результате раздела Польши между Германией и СССР Западная Белоруссия и Западная Украина были заняты советскими войсками, пишет автор. И констатирует, что «с установлением советского режима в западных областях Белоруссии в сентябре 1939 г. религиозная жизнь претерпела существенные изменения». Он рассказывает только о жизни Православной церкви, которая под польской властью достаточно свободно действовала в Западной Беларуси.

«Большевики застали в Западной Белоруссии религиозную жизнь хорошо организованной. В отличие от восточных областей, где были закрыты все церкви, не существовало ни одной епархии и не было ни одного епископа, в западных областях в 1940 г. насчитывалось 542 церкви и 606 священников».

Срывали с храмов кресты, жгли на кострах иконы

Конкретно о Беларуси автор пишет:

«Наступление на церковь советская власть начала с уничтожения материальной базы церкви и духовенства. Уже 29 октября 1939 г. было объявлено о национализации церковной собственности. В соответствии с практикой Восточной Белоруссии межвоенного периода предпринимались шаги по изъятию храмовых ценностей, колоколов, обложению духовенства завышенными налогами (…) Ликвидировались позиции церкви в сфере образования. Были закрыты все духовные учебные заведения, запрещалось преподавание Закона Божьего в школе».

Одним из приемов стало шельмование духовенства в статьях, памфлетах и карикатурах

Далее в тексте: «Одним из приемов атеистической атаки на религию и церковь стало шельмование духовенства в статьях, памфлетах и карикатурах. Эта «традиция» началась в 1930-е годы, когда «воинствующие безбожники», подогреваемые массированной сталинской пропагандой, срывали с храмов кресты, жгли на кострах иконы, богослужебные книги, церковную утварь».

В 1940 г. Центральный совет СВБ БССР совместно с ЦК КП(б)Б, ОК ЛКСМБ, ЦК ЛКСМБ провел в западных областях Белоруссии четыре трехдневных семинара в Белостокской, Брестской и Барановичской областях с охватом 155 человек. Сюда была направлена пропагандистская литература: «Церковь панской Польши», «15 лет СВБ», «Об антирелигиозной работе в западных областях Белоруссии и Украины», «Православные обряды и их вред», «Миссионеры на службе империализма».

Считая епископа Александра "тунеядцем", заставляли его подметать улицы

Вот о чем еще говорит историк: «Несмотря на некоторую осторожность в религиозной политике, советская власть применяла и репрессивные методы борьбы с религией, а порой действия партийцев, комсомольцев и красноармейцев содержали в себе откровенное издевательство над духовенством и верующими. 

Например, на второй день пребывания в Пинске красноармейцы подожгли Свято-Федоровский собор и стреляли в него из ружей. Вдоволь наглумившись над храмом, они решили отобрать церковную мебель. 

Когда члены церковного комитета Анна Полюхович, Борахова и Сыроватко (имена неизвестны) потребовали прекратить самоуправство или предоставить документы на конфискацию имущества, их арестовали. Издевались красноармейцы и над епископом Александром. Считая его тунеядцем, они заставляли архипастыря подметать улицы.

В первые дни установления советской власти были убиты: протоиерей Андрей Куц с семьей в Шиловичах, священник Боровский в деревне Лаши в Левшове, священник Каминский убит около Свислочи. В Жижме Лидского благочиния был застрелен священник Евграф Бука».

Новая власть лишила возможности православных верующих посещать богослужения в дни больших праздников. Так, в Давид-Городке, на местном кирпичном заводе в день Успения не вышли на работу 32 человека. Материал на этих людей был передан в судебные органы.

«Проводить агентурно-разложительную работу, которая должна привести к дроблению сект и развалу церковной работы»

Органы НКВД активно боролись с влиянием духовенства на народные массы и самим духовенством. В деревне Фасти Белостокской области председателем крестьянского комитета был выбран дьякон Бакун. Вскоре священник был арестован. 

2 декабря 1939 г. во все областные отделения НКВД была разослана «оперативка», в которой указывалось: «Учитывая, что церковный к-p. (контрреволюционный) актив - попы, ксендзы, раввины и другие служители религиозного культа будут пытаться использовать религиозные предрассудки населения в к-p. целях, НКВД БССР предлагает: 1. Немедленно направить агентуру на выявление и вскрытие организованной антисоветской деятельности церковников и прочего к-р. элемента... 4. Наряду с агентурно-оперативными мероприятиями по к-р. формированиям среди церковников и сектантов, необходимо проводить агентурно-разложительную работу, которая должна привести к дроблению сект и развалу церковной работы».

Автор перечисляет многочисленные репрессии в отношении священников и завершает работу: уже в 1940 г. государственная религиозная политика начинает постепенно ужесточаться. А в июне 1941 г., за несколько дней до начала войны, в статье «Патриотизм и религия» (опубликованной в журнале «Безбожник») утверждалось: «Религия является злейшим врагом советского патриотизма...»
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