Иосиф Станевский. Почти год в Беларуси не было главы католиков, напоминает 13 сентября папа Римский Франциск назначил нового главу католической церкви в Беларуси. Им стал вспомогательный епископ Гродненской епархииПочти год в Беларуси не было главы католиков, напоминает Свабода









Семь фактов об архиепископе Иосифе Станевском

1. Иосифу Станевскому 52 года. Он родился в деревне Заневичи Индурского сельсовета под Гродно. Ходил в школу в Луцковлянах, потом учился в военно-технической школе. Отслужил в армии.





2. учился в духовной семинарии в Гродно, ученую степень получил в польском Люблине. Как приходской священник служил около года - в Волковыске.





3. шесть лет был префектом духовной семинарии в Гродно, то есть занимался воспитанием клириков, следил за дисциплиной (1999-2005). Девять лет был ректором семинарии (2005-2014). Некоторое время занимал должность судьи в костельном суде.





4. на епископа его рукоположили в 44 года одновременно с епископами Юрием Кособуцким (Минск) и Олегом Буткевичем (Витебск), заметными в беларуской общественной жизни.





5. все время с 2013 года он был вспомогательным епископом в Гродно, основным - епископ Александр Кашкевич.





6. 13 августа 2020 года он высказался в своем блоге о событиях после президентских выборов в Беларуси. Епископ Станевский призвал говорить друг другу правду, а также простить зло и «побеждать зло добром».





7. подписал публичное заявление, когда в прошлом году архиепископа Тадеуша Кондрусевича не пустили в Беларусь. В заявлении говорилось, что такой поступок недопустим, попутно его назвали «досадным недоразумением». Станевский на своей машине забрал Кондрусевича с границы, когда того выгнали из страны в конце прошлого года.





"Он умеет собрать вокруг себя людей"

Пресс-секретарь Беларуского костела ксендз Юрий Санько сказал, что костел «благодарит Бога, так как в конце концов имеет митрополита, которого ждали почти год». Сам ксендз Юрий учился в духовной семинарии, когда Иосиф Станевский был префектом той семинарии.





"Это достойный кандидат, который сможет выработать направления дальнейшего развития костела. Это человек, который уже очень много сил приложил для развития белорусского костела", — сказал ксендз Юрий Санько.





Он напомнил, что архиепископ Иосиф — "священник с нашей земли".





«Это очень важно. Костел в Беларуси имеет большую радость, так как имеем действительно достойного, образованного кандидата, уже не кандидата, а митрополита», — говорит представитель католической церкви в Беларуси.





По его мнению, от нового руководителя прежде всего следует ожидать переезда в Минск.





"Во-первых, митрополит должен занять свою кафедру. Понятно, что он в целом знает, как выглядит жизнь в Минско-Могилевской архиепархии. Но он наверняка захочет познакомиться с каждым приходом", - считает пресс-секретарь костела.





Некоторые интернет-пользователи высказали мнение, что новый руководитель, который происходит из Гродненской области, может стремиться к полонизации костела. В ответ на такие обвинения пресс-секретарь костела посоветовал узнать ближе, что он за человек.





"Очень легко писать и навешивать ярлыки на личность, когда ее не знаешь. Если мы посмотрим на динамичное развитие костела в Беларуси, мы видим, что с каждым годом костел крепнет, так как для служения приходит все больше и больше священников, которые родились на нашей земле и верой и правдой служат Богу и людям на родине", — ответил ксендз Санько.





Сильными сторонами нового главы белруских католиков он назвал его хорошую образованность, владение своей основной специализацией — каноническим правом.





Ксендз Юрий Санько поделился также наблюдениями за епископским служением Иосифа Станевского.





«Это человек с большим сердцем. Если мы посмотрим, как он относится к людям, как он умеет собрать вокруг себя людей, он умеет быть одновременно и серьезным, и простым.





Например, последняя новость о восстановлении органов в Фарном костеле в Лиде. Он не постеснялся, поднялся на хоры, освятил, сел, пару аккордов заиграл. Нам нужен такой архиепископ, такой человечный, который не будет закрываться от людей, который является истинным пастырем своего костела, своего народа.





Я считаю, что это его сильная черта", - сказал ксендз Юрий Санько.





"Это очень приемлемый кандидат для властей"

Светский католический верующий, сведущий в жизни костела, пожелавший остаться анонимным, объяснил, что процесс избрания митрополита полностью закрыт от общественности.





"Мы не знаем, какие критерии принимали во внимание. Наверное, нунций Анте Йозич (представитель папы Римского в Беларуси. - РС) собирал мысли священников, передавал их костельным властям. Думаю, смотрели на сотрудничество с властями, отношения внутри костела, отношения кандидата со священниками", — считает верующий.





Он отмечает, что архиепископ теоретически мог бы отказаться от должности, но этого не сделал.





«С точки зрения сотрудничества с властями логика видна. Это очень приемлемый кандидат для властей. Епископ Иосиф Станевский и епископ Александр Кашкевич - единственные епископы, которые не осудили ситуацию в Беларуси после выборов. Нет письма, подписанного фамилией Иосифа Станевского, где он публично осуждает насилие после выборов 2020 года», - говорит собеседник.





Однако он подчеркивает, что номинация Иосифа Станевского на митрополита неожиданная не столько из-за фактора сотрудничества с властями, сколько из-за его статуса внутри костела.





"Он всегда был в тени. Он не славится как проповедник, у него репутация вне Гродненской епархии никакая, ни положительная, ни отрицательная. Он типичный представитель Гродненской епархии, живущий в своем мире. Его на месте уважали, так как много лет он был префектом и ректором семинарии и поддерживал контакты со священниками", — считает собеседник.





По его мнению, архиепископ Тадеуш Кондрусевич в свое время задал высокий статус архиепископа и митрополичьей курии.





"Тадеуш Кондрусевич известен в мире. Он очень образован, знал несколько иностранных языков, работал в Москве, позже продолжал поддерживать там контакты. Архиепископ Станевский говорит только на русском, польском и беларуском языках. Кто бывал на его проповедях, это другой уровень публичного выступления", - высказывает мнение верующий.





По его наблюдениям, Кондрусевич выстраивает структуру проповеди, в ней можно проследить вопросы моральной теологии, как их использовать в современном мире, он комментирует современную беларускую ситуацию. Проповеди же Станевского особенно не примечательны, собеседнику трудно было вспомнить яркие речи нового митрополита.





«Это традиционный ксендз, который любит куртуазию, в том смысле, что у него традиционное отношение к епископу, что ему нужно целовать перстень. Он любит перечислять титулы, хотя многие в костеле уже не употребляют развернутых титулов, а представляют по-простому, например, ксендз-настоятель из такого и такого прихода», — продолжает собеседник.





В то же время он не думает, что архиепископ из Гродно значительно поменяет католическую жизнь в Минске.





"В костеле есть своя экосистема, лидеры мнений. Нельзя придти и переформатировать все под себя, как было заведено в Гродненской епархии, особенно если он столкнется с сопротивлением. Думаю, он много покажет в первые годы, но это могут быть и позитивные, и негативные изменения", — говорит собеседник.





"Сам себя архиепископ называет поляком"

Католический священник Гродненской епархии, пожелавший остаться анонимным, поделился мнением, что архиепископ Иосиф Станевский - самый терпимый из всех кандидатов на этот пост, самый приемлемый для властей.





"Я его уважаю как священника и епископа. В человеческом плане тоже к нему хорошо отношусь", — говорит священник.





Возможность полонизировать белорусский костел собеседник назвал "фигней".





"Никто сегодня не будет никого полонизировать: не те времена, не те люди. Нечего переделывать на поляков беларусов Могилевщины. Костел вообще сегодня никого не полонизирует. Много где даже на Гродненщине есть мессы на беларуском языке. Сам себя архиепископ Иосиф называет поляком, сохраняет свою национальную особенность. Я считаю, это хорошо", - говорит священник.





Нового руководителя костела ждали почти год

Должность католического митрополита стала вакантной в Беларуси после отправки на пенсию архиепископа Тадеуша Кондрусевича.





31 августа 2020 года беларуские пограничники не пропустили архиепископа Кондрусевича из Польши в Беларусь без объяснения причин. Позже государственные органы заявили, что МВД признало паспорт Кондрусевича недействительным.





Александр Лукашенко обвинял Кондрусевича в том, что митрополит выезжал в Польшу якобы для консультаций о том, «как разрушать Беларусь». До того Кондрусевич осудил насилие силовиков над мирными протестующими и призвал его остановить. Ему разрешили вернуться после четырех месяцев в изгнании.





3 января 2021 года, в день, когда митрополиту Минско-Могилевскому исполнилось 75 лет, папа Франциск принял его отставку и назначил администратора архиепархии - епископа Казимира Великосельца.





Несмотря на достижение иерархом предельного возраста для служения (75 лет), папа Франциск позволил ему продолжать выполнять свои функции по крайней мере еще 2 года. Казимир Великоселец остается епископом Пинской епархии.