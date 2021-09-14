Ученые Института биологии домашних животных в Думмерсдорфе доказали, что коров можно обучить пользоваться отведенным для них туалетом. Это будет серьезным вкладом в борьбу с глобальным потеплением, считают авторы эксперимента.





Когда коровы оправляются где попало, содержащийся в их моче аммоний вступает в реакцию с грунтом и образует газообразную закись азота, обладающую парниковым действием.





Около 10% всех газов, попадающих в атмосферу благодаря деятельности человека и способствующих глобальному потеплению, приходятся на долю разводимого на фермах скота.





В эксперименте участвовали 16 коров, для которых на принадлежащей институту опытной ферме оборудовали туалет, названный MooLoo, из которого моча отправлялась не переработку (loo по-английски - уборная).





Коровы получают вознаграждение за посещение туалета





Коров по очереди приводили в туалет и давали лакомство, если они помочатся, а потом следили за их дальнейшим поведением.





Если буренка отправлялась по нужде в туалет, она снова получала лакомство, а если делала это в другом месте, ее в течение трех секунд обливали водой. На последней стадии опыта расстояние от загона до туалета было увеличено.





После десятидневных тренировок 11 из 16 коров стали в 75% случаев ходить в туалет самостоятельно, оказавшись более смышлеными, чем человеческие младенцы.





"Они осваивались очень быстро, после 15-20 мочеиспусканий", - говорит участвовавший в исследовании новозеландский биолог Линдсей Мэтьюз из Оклендского университета .





По оценке ученых, массовое внедрение таких туалетов поможет собирать до 80% коровьей мочи и снизить поступление аммиака в атмосферу на 56%, не говоря уж о том, что животные будут лучше чувствовать себя в чистых стойлах.