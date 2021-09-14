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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Интеграция Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Осторожно! Мошенники действуют от имени "Евроопт"

«Евроопт» сообщает, что в сети интернет действуют мошенники.

Неизвестные рассылают сообщения в мессенджерах и предлагают пройти опрос, за который пользователь якобы получит денежную сумму либо купон на продукты.


❗️ПОДОБНАЯ АКЦИЯ НЕ ПРОВОДИТСЯ В СЕТИ МАГАЗИНОВ «ЕВРООПТ»❗️


Если вы получили сообщение сомнительного характера:

⚠️ не переходите по указанной в сообщении ссылке
⚠️ пожалуйтесь на публикацию или сообщение
⚠️ уведомите о получении сообщения в личных сообщениях на ОФИЦИАЛЬНЫХ страничках «Евроопт» в социальных сетях
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