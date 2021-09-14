Осторожно! Мошенники действуют от имени "Евроопт"
«Евроопт» сообщает, что в сети интернет действуют мошенники.
Неизвестные рассылают сообщения в мессенджерах и предлагают пройти опрос, за который пользователь якобы получит денежную сумму либо купон на продукты.
❗️ПОДОБНАЯ АКЦИЯ НЕ ПРОВОДИТСЯ В СЕТИ МАГАЗИНОВ «ЕВРООПТ»❗️
Если вы получили сообщение сомнительного характера:
⚠️ не переходите по указанной в сообщении ссылке
⚠️ пожалуйтесь на публикацию или сообщение
⚠️ уведомите о получении сообщения в личных сообщениях на ОФИЦИАЛЬНЫХ страничках «Евроопт» в социальных сетях
16:56 14/09/2021
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