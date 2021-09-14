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Минздрав: в Беларусь пришла четвёртая волна коронавируса

Министерство здравоохранения Беларуси заявило о приходе в Беларусь очередной, четвертой, волны коронавируса.


"Очередная волна Covid-19 пришла в Беларусь и на повестке дня специалистов вопросы обеспеченности лекарственными препаратами, средствами индивидуальной защиты (СИЗами), кислородом. Отдельный вопрос обсуждения - наличие свободных мест в больницах, готовность к перепрофилированию", - говорится в сообщении ведомства по итогам совещания по теме противодействия распространению коронавирусной инфекции в регионах и Минске.

Ранее в Минздраве заявляли, что ждут новую волну коронавируса только в октябре. “Очередную волну мы ждем в октябре, однако наличие сложных пациентов говорит о том, что расслабляться нельзя. Мировая практика вакцинации позволяет значительно уменьшить число заболевших, особенно с тяжелым течением болезни”, - отметил в конце августа совещании министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

По его словам, что во время нынешнего эпидемического подъема принято решение не закрывать полностью все больницы и все отделения, а часть из них оставить для оказания плановой, высокотехнологичной и специализированной помощи.

Между тем, белорусские медики не исключают и эпидемию гриппа в этом году.
Источник: smartpress.by
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