Как сообщает Белгидромет, ночью 15 сентября (среда) в отдельных районах страны на почве ожидаются слабые заморозки 0...-2°С.





В целом в среду будет переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер северо-западный, северный, ночью слабый, днем - 5 - 10 м/с.





Температура ночью - +1...+7°С, по юго-западу будет чуть теплее - +8...+11°С. Днем до +14°С по северо-востоку и до +22°С - по юго-западу.















