На снимках, которые прислали в редакцию « Салідарнасці » , очередь в городскую поликлинику в Марьиной Горке, где с черного хода принимают пациентов с подозрением на ковид. По утверждению автора фото, люди вынуждены стоять в очереди по три часа.





— Вот так в Марьиной Горке люди с температурой стоят в очереди в городскую поликлинику. Врач к больным на дом не ходит, людей запускают с отдельного черного входа. Внутри здания перед кабинетом врача для них предусмотрено только одно место для сидения! Среднее время нахождения в очереди — 3 часа. На улице нынче холодно, и будет становится еще холоднее. Это просто издевательство над людьми, помогите пожалуйста привлечь внимание к этой проблеме! — написала читательница «Салідарнасці».





После публикации фото в редакцию стали поступать уточнения и дополнения от других читателей:





— В Свислочской больнице (подчиняется Марьиногорской ЦРБ) такая же ситуация. Взрослые пациенты с температурой в здание не допускаются. Стоят в очереди на улице. Вход для них в 1—1,5 метра от входа для здоровых. Это новшество ввели в 2020 году в связи с ковидной ситуацией. И в жару, и в мороз, и в дождь, в любую погоду приходится ждать на улице.





Но если есть необходимость сдать анализы, то все равно надо отстоять очередь вперемешку со здоровыми пациентами. На детей такое «нововведение» не распространяется. При этом, на входе для здоровых температуру никто не измеряет, все на честном слове и личной ответственности людей.





И еще одно сообщение от читательницы:





— Пишите про марьиногорскую поликлинику... Это факт! Но нет подробностей, что поликлиника не районная, что не хватает врачей, что вход в бокс совмещен с детским отделением. А деткам куда, с коронавирусными сидеть?





Почему не пишите, что делается в минских поликлиниках? Вчера была на приеме в «красной зоне». Просидела в очереди 2 часа 40 минут. Затем и в аптеке 30 минут отстояла. Температура, подозрение на короновирус. И это столица!





К слову, похожая ситуация наблюдалась в поликлинике Заславля, где через отдельный вход для пациентов с температурой (и, соответственно, с подозрением на ковид) принимали и тех, кто после болезни закрывал больничный лист.





Что еще пишут беларусы в соцсетях из разных городов страны:





«В Минске тоже самое в 16 поликлинике».





«Увы, вчера в Могилеве наблюдалась такая же картина. В 4-й взрослой. Время нахождения в очереди — 4 ч. Правда, хоть мест для ожидания побольше».





Отец Северинца на кислороде, Шумченко — с пневмонией в больнице

Тем временем приходят новости от известных беларусов. Педагог и писательница Анна Северинец сообщила о своих родителях: Константин Северинец помещен с коронавирусом в инфекционную больницу, Татьяна Северинец болеет дома.





Лидер предпринимательской «Перспективы» Анатолий Шумченко госпитализирован в больницу. «Положили в больницу. Поражение лёгких 25%. Пневмония», — написал он в соцсетях. По словам Шумченко, на днях заболела вся его семья.





Ранее он написал: «КТ — только по назначению врача. Врач не связывался. Лечения никакого нет — аспирин, витамин С, Д и цинк, много воды».