



Алехно решил выступить со словами благодарности, и перед этим между ним и Лукашенко произошел такой диалог:





«Простите, я по бумажке. Сегодня утром написал, но боюсь, что забуду, это не песню петь», — сказал Алехно. «Ты так не волнуйся, а то мне уже утром рассказали, что ты переволновался», — ответил ему Лукашенко. «Серьезно?» — удивился певец и улыбнулся. «Не волнуйся, все нормально, ты дома».





«Для меня это большая высокая награда, и очень важное событие — получить звание «Заслуженный артист Республики Беларусь». Это заслуга моей семьи, белорусского народа, признания белорусского народа, моих поклонников и лично Ваша, Александр Григорьевич. Я глубоко осознаю, верю и сделаю для этого все, чтобы белорусский зритель полюбил и поверил в своих артистов, а главное — шел на их концерты», — прочитал с бумажки Алехно.





«Это даже не трусы, это предатели»

После в ответ певцу Лукашенко сказал, что «для артистов, журналистов, других творческих профессий, художников, скульпторов год был непростой. Они прежде всего, на виду были, а те, кто не был на виду, стали видными еще и благодаря тому, что целый шквал атак этих наших обрушился на них. Выдержали».





«Таких, как Руслан, к сожалению, немного. Я бы мог вам сейчас назвать несколько фамилий, не только наших, но прежде всего российских великих, которые топтались здесь, в Беларуси, просили помочь залами, концертами, зрителями, награды получали и, трусливо поджав хвост, в лучшем случае, сбежали, скрылись. Это не артисты. Это не творческие работники. Это даже не трусы, это предатели», — заявил Лукашенко.





«А вот его вы видели и до событий, и во время, и после. Мало того, что он талантливый человек, он остался человеком-патриотом. Это надо ценить. Я это очень ценю. Оценят это и люди. Просто надо время», — резюмировал он.