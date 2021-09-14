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Американская компания надеется явить миру мамонта. Живого!

Ученые и предприниматели надеются, что технологии генной инженерии помогут им вырастить животных, подобных тем, что обитали в тундре тысячи лет назад


Группа ученых и предпринимателей объявила о создании новой компании, которая будет заниматься генетическим воскрешением шерстистого мамонта, сообщила газета The New York Times.

По данным газеты, компания Colossal намерена вернуть этих величественных животных в сибирскую тундру через тысячи лет после того, как они вымерли.

«Это важная веха для нас», – заявил газете биолог Гарвардской медицинской школы Джордж Черч, который восемь лет возглавляет небольшую группу исследователей, разрабатывающих инструменты для оживления мамонтов.

«Это может все изменить», – добавил он.

Компания, получившая первоначальное финансирование в размере 15 миллионов долларов, будет поддерживать исследования в лаборатории Черча и проводить эксперименты в собственных лабораториях в Бостоне и Далласе, говорится в публикации.

Бывший сотрудник лаборатории Черча Эриона Хисолли будет курировать работу новой компании по редактированию ДНК слонов, добавляя гены, отвечающие за такие характерные черты мамонта, как густая шерсть и толстый слой жира для защиты от холода, пишет The New York Times.

В статье говорится, что, анализируя геномы шерстистых мамонтов, собранные из окаменелостей, Хисолли и ее коллеги составили список наиболее важных различий между мамонтами и слонами.

Они сосредоточились на 60 генах, которые, как показали их эксперименты, имеют значение для отличительных черт мамонтов, таких как шерсть, жир и характерный для них высокий куполообразный череп.

Исследователи надеются, что через несколько лет им удастся получить эмбрионы мамонтоподобных слонов и в конечном итоге создать целые популяции этих животных, отмечает The New York Times.

Сегодня тундры Сибири и Северной Америки, где когда-то обитали эти животные, быстро нагреваются и выделяют углекислый газ.

«Гипотетически, мамонты могут быть решением этой проблемы», – заявил Черч.

Сегодня в тундре преобладает мох. Но когда там жили мамонты, она, в основном, была покрыта травой.

Некоторые исследователи полагают, что шерстистые мамонты были инженерами экосистемы, поддерживая травяной покров, разрушая мох, поваливая деревья и удобряя почву своим пометом.
Источник: golosameriki.com
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