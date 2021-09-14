Сигареты воруют самолетами: два украинца и белорус задержаны в Молдове за контрабанду сигарет самолетом
Украинские и молдавские пограничники в ночь на вторник задержали двух украинцев и одного белоруса, которые нарушали воздушное пространство трех стран ради контрабанды табачных изделий, им грозит тюремное заключение согласно законодательства Молдовы, сообщила пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины в Facebook.
АН-2, фото носит иллюстративный характер
"Воздушное судно украинские пограничники совместно с молдавскими коллегами задержали сегодня ночью. Пограничной полицией Молдовы совместно с украинскими пограничниками за почти десять километров от н.п. Сокиряны Новоднестровского района (Украина) на окраине н.п. Грозница, Бричанского района (Республика Молдова) обнаружен АН-2 украинского происхождения, легковой автомобиль молдавской регистрации и группу лиц, которая обслуживала самолет", - сказано в сообщении.
Правоохранители задержали троих мужчин, двух граждан Украины, жителя Киева и черновчанина, а также гражданина Беларуси. Также обнаружили и изъяли средства навигации, которые использовали правонарушители.
В настоящее правоохранители Украины и Молдовы выясняют все обстоятельства правонарушения.
Отмечается, что контрабандистам грозит тюремное заключение в соответствии с действующим законодательством Республики Молдова.
13:39 14/09/2021
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