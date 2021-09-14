Подписание интеграционной союзной программы не предусматривает новые сроки отмены роуминга, сообщили РИА Новости в министерстве связи и информатизации Беларуси.





Ранее Россия и Беларусь достигли соглашения по вопросу отмены роуминга между странами. Данное решение было сформулировано на форуме регионов двух стран. Отмена роуминга была одобрена на совете министров Союзного государства премьер-министрами двух стран Михаилом Мишустиным и Романом Головченко.

"Так, например, абонентские тарифы на голосовые услуги международного роуминга белорусскими операторами электросвязи были снижены в среднем на 70-80% по сравнению с действовавшими до 1 ноября 2020 года", - уточнили в пресс-службе.





Союзный роуминг





Работа по отмене роуминга на территории Союзного государства ведется уже несколько лет. В декабре 2019 года была подписана "Дорожная карта" по реализации резолюции Высшего государственного Совета Союзного государства от 30 июня 2017 года по вопросу об отмене роуминга на территории Союзного государства.

По планам, плату за входящие звонки в роуминге должны были отменить не позже сентября 2020 года, но сроки сместились. В апреле в посольстве Беларуси в Москве заявили, что полностью отменить роуминг собираются с 2022 года.

В Минсвязи РБ в мае уточняли, что для решения вопроса странам нужно доработать системы борьбы с телефонным мошенничеством, пишет sputnik.by



