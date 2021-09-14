



Об этом говорится в обращении директора института Максима Петунина на имя главы Минтруда Антона Котякова, спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина. Документ есть в распоряжении РИА Новости.





«В связи с массовой вакцинацией от коронавирусной инфекции, продолжающейся в настоящее время в России, прошу Вас рассмотреть возможность введения обязательства для работодателей о предоставлении всем работникам, сделавшим прививку, трех обязательных оплачиваемых выходных дней», — отмечается в документе.





В письме подчеркивается, что на сегодняшний день предоставление оплачиваемых отгулов не предусмотрено трудовым законодательством.





«Вопрос о поддержке привившихся сотрудников остается в ведении работодателей или руководства субъектов Российской Федерации. При этом в случае реакции организма на сделанную инъекцию, таких как повышение температуры или других симптомов, единственной причиной остаться дома является оформленный у врача больничный лист», — добавили в институте.





Так, согласно сообщениям из СМИ и социальных сетей, случаи появления слабости, ломоты в теле и повышенной температуры не так редки.





В письме отмечается, что сейчас эксперты все чаще заявляют о приближении очередной волны заболеваемости COVID-19. Так, согласно мнению главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, очередной подъем заболеваемости COVID-19 может произойти в конце сентября — начале октября. При этом по данным официальной статистики, в последние недели количество новых заболевших в России стабильно превышает 17 тысяч человек в сутки.





«По мнению врачей и экспертного сообщества, только массовая вакцинация позволит защитить население от тяжелого течения болезни и ее трагических последствий. Это подтверждают и слова главы Министерства здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко, который заявил, что более 98% поступающих на госпитализацию пациентов - это не вакцинированные», — подчеркнул Петунин.





В связи с тем, что многие работодатели не готовы идти на уступки и предоставлять оплачиваемые отгулы сотрудникам, желающим сделать прививку, «огромный пласт трудоспособного населения остается незащищенным от коронавирусной инфекции из-за невозможности вакцинироваться и опасения сильного иммунного ответа организма», говорится в обращении.





«Без сомнения, законодательно закрепленные дополнительные выходные дни после прививки могли бы заметно увеличить число вакцинированных, что в свою очередь будет способствовать повышению коллективного иммунитета», — считают в ИСИРГИ.





Таким образом, в институте попросили власти внести соответствующие изменения в трудовое законодательство. В письме подчеркивается, что ситуация, при которой потребуется массовая вакцинация, может повториться и в будущем.





«Прошу Вас распространить данную практику предоставления выходных дней на все прививки, проводимые государственными медицинскими учреждениями в обязательном и массовом порядке в условиях пандемии», — говорится в документе.



