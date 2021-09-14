Как сообщает «Наша Нива», на свободу она не вышла.





Мария Лепешкина — челюстной хирург, она имела отношение к телеграм-каналу «Медики с Народом Могилев». После ее задержания появилась информация о том, что чат перешел под контроль ГУБОПиК. Силовики оставили сообщение: «До скорой встречи с каждым».





Чат «Медики с Народом Могилев» не находится в списке «экстремистских».



