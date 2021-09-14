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Задержана хирург Могилевской областной больницы. Она имела отношение к телеграм-каналу «Медики с Народом Могилев»

13 сентября была задержана доктор Могилевской областной детской больницы Мария Лепешкина.

Задержана хирург Могилевской областной больницы. Она имела отношение к телеграм-каналу «Медики с Народом Могилев»
Как сообщает «Наша Нива», на свободу она не вышла.

Мария Лепешкина — челюстной хирург, она имела отношение к телеграм-каналу «Медики с Народом Могилев». После ее задержания появилась информация о том, что чат перешел под контроль ГУБОПиК. Силовики оставили сообщение: «До скорой встречи с каждым».

Чат «Медики с Народом Могилев» не находится в списке «экстремистских».
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