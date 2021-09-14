Многие из учеников заинтересованы в получении рабочей профессии во время учебы.





Теперь ученики 10–11-х классов смогут выбрать желаемую профессию из обновленного списка специальностей, представленного Министерством образования Беларуси, пишет «Минск-Новости».





В этом году из списка министерством исключены специальности, которые не предусматривали сдачу квалификационного экзамена.





Такое решение было принято, учитывая тот факт, что без экзамена учащийся не получал ни разряда по профессии, ни соответствующей «корочки».





В комитете по образованию отметили, что представлен новый список специальностей, по которому будет вестись подготовка в 10-х базовых классах.





Ученики смогут выбрать для себя подходящую специальность из имеющихся 72-х, в 2020 году столичные школьники обучались по 38, пишет belnovosti.by





В этом году старшеклассникам учреждения профтехобразования предлагают получить специальность печника, резчика по дереву, пекаря, оператора электронного набора и верстки и др.



