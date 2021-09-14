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Главу провластного союза журналистов внесли в базу "Миротворец"

Глава провластного Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев внесен в базу "Миротворец".

Это неофициальный ресурс, созданный в Украине в разгар российско-украинского конликта. Его создатели просят правоохранительные органы страны рассматривать публикацию на сайте фамилий "как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений".

Кривошеева, который довольно часто выступает в госСМИ, включили в базу за антиукраинскую пропаганду, рапространение  "кремлевской" пропаганды, а также за "участие в актах гуманитарной агрессии против Украины", пишет euroradio.fm
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