Это неофициальный ресурс, созданный в Украине в разгар российско-украинского конликта. Его создатели просят правоохранительные органы страны рассматривать публикацию на сайте фамилий "как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений".





Кривошеева, который довольно часто выступает в госСМИ, включили в базу за антиукраинскую пропаганду, рапространение "кремлевской" пропаганды, а также за "участие в актах гуманитарной агрессии против Украины", пишет euroradio.fm



