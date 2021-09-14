Популярный американский комик Джон Оливер в своем шоу на телеканале HBO призвал покупать плюшевых мишек в поддержку белорусов. 10 тыс. игрушек раскупили менее за 12 часов после выхода программы. Куда пойдут деньги?





«Пожалуйста, покупайте этих мишек, причем не только для белорусов, но и для меня: мы купили 10 тысяч этих мишек, и если мы от них не избавимся, я в полном ******», — сказал Оливер в шоу «Last Week Tonight».









Теперь на сайте написано, что всех медведей раскупили. При этом, доставка осуществлялась только по США. Сейчас все желающие могут задонатить «в поддержку независимой прессы и свободы прав человека в Беларуси».





На сайте для пожертвований поучаствовали почти 3 тысячи человек, собрав почти 300 тысяч долларов (цель составляет 350 тыс. долларов).





Организаторы (шоу «Last Week Tonight») утверждают, что пожертвования используют «для оказания финансовой и консультативной поддержки людям (и их семьям), пострадавшим от политических репрессий и политических преследований; оплату медицинских расходов; оказание юридической помощи некоммерческим организациям, предоставляющим стипендии и гранты журналистам».





Откуда идея с плюшевыми мишками?

Выпуск американского шоу «Last Week Tonight with John Oliver» посвятили ситуации в Беларуси. В нем ведущий Джон Оливер рассказал о приходе к власти Александра Лукашенко и политическом кризисе в Беларуси.





В шоу вспомнили две ситуации, связанные с плюшевыми игрушками. Это акция Павла Виноградова в 2012 году, где мишки держат в руках протестные плакаты. И ситуация, которая произошла накануне, в июле 2012 года, когда плюшевых медведей с парашютами сбросили граждане Швеции с самолета над Минском.





В конце программы ведущий сказал: «есть один небольшой способ, которым мы можем помочь белорусам. А если не помочь, то хотя бы разозлить Лукашенко» и предложил купить 10 тыс. мишек.



