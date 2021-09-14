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Сегодня католики празднуют Воздвижение Святого Креста Господня

Духовное значение праздника Воздвижения заключается в почитании креста.

Этот христианский праздник посвящен воспоминанию обретения святой равноапостольной царицей Еленой подлинного креста, на котором был распят Иисус Христос, и воздвижения его для общего чествования и поклонения. Об этом сообщает БелТА.


По преданию, царица Елена, мать императора Константина Великого, в 325 году отправилась в Иерусалим с целью отыскать крест, на котором был распят Господь, и место погребения Христа. Это было трудно, поскольку за два столетия перед тем император Адриан приказал завалить пещеру Гроба Господня. Место распятия и погребения стало совершенно неузнаваемым, на нем были воздвигнуты храмы в честь Юпитера и Венеры.

Однако проведенные Еленой раскопки увенчались успехом: пещера Гроба Господня была обнаружена, а неподалеку от нее были найдены три креста и доска с надписью, которая, по свидетельству евангелистов, была прибита на кресте Иисуса Христа. По некоторым признакам можно было догадываться, который именно из трех и есть крест Христа. Окончательным доказательством послужило исцеление больной, приложившейся к кресту. По другому преданию, от соприкосновения с этим крестом воскрес умерший, которого в то время несли по улице для погребения.

От стечения множества народа не все могли видеть и целовать крест Господень, тогда патриарх Иерусалимский Макарий поднялся на возвышенное место и воздвигнул крест так, чтобы народ мог его видеть. От этого воздвижения и получил свое название праздник.

Часть животворящего креста Елена послала своему сыну Константину, а остальная часть была положена в главной иерусалимской церкви. Над пещерой Гроба Господня впоследствии выстроили церковь, освященную 14 сентября 335 года.

Духовное значение праздника Воздвижения заключается в почитании креста - символа бесконечной Божьей любви к грешникам, великой искупительной жертвы, а также символа победы Христа над смертью. Воздавая поклонение кресту, верующие тем самым поклоняются и жертвенности Господа Иисуса Христа.
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