Эта трагическая история произошла в Островецком районе. Поздно вечером в дежурной части местного отдела милиции раздался звонок. На связи были врачи скорой помощи. Медики сообщили об обнаружении в частном доме тела четырехмесячного младенца с явными признаками насильственной смерти. Ко времени их приезда избитый малыш лежал на полу уже не один час. Родители были рядом: пьяная мать и только что вернувшийся с работы отец. Правоохранителям предстояло разобраться в обстоятельствах этого дела и прийти к шокирующему выводу: в смерти малыша виноват самый близкий и родной человек.





Соседи ничего подозрительного не замечали





Тем вечером 32-летняя мама малыша была с ним дома одна: ее сожитель, отец ребенка, работал допоздна. Видимо, декретница скучала и решила скрасить одиночество алкоголем. Мешал капризничающий сын. Чтобы успокоить его, мать достала младенца из кроватки и начала избивать. Наконец он замолчал… Экспертам еще предстоит выяснить, чем именно и насколько интенсивно наносились удары, но специалисты, проводившие судебно-медицинскую экспертизу, однозначно установили, что смерть мальчика наступила от закрытой черепно-мозговой травмы, сопровождавшейся переломами костей черепа, кровоизлияниями под оболочки головного мозга, ушибом и размозжением головного мозга.





Реальную картину, которая стоит за этими сухими строчками отчета, даже страшно представить. Но факт остается фактом: избив малыша, мать просто оставила его лежать на полу. Ч� � делала после этого — не помнит. Говорит, что была сильно пьяна. Там и нашел тело сына пришедший с работы отец. Он же и вызвал скорую помощь.





— В ходе расследования были допрошены жители соседних домов, — информирует официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская. — Никто из них ничего не слышал в вечер убийства. Мать ребенка характеризуют как склонную к употреблению алкогольных напитков, она ранее не судима. Отец характеризуется положительно. Действия женщины квалифицированы как убийство заведомо малолетнего. К ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.







