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27-ая «дорожная карта»: как будут «интегрироваться» российский и белорусский туризм?

Как известно, 9 сентября Беларусь и Россия подписали 28 интеграционных «дорожных карт». Среди прочих отраслей экономики, есть в перечне согласованных отдельная карта, касающаяся туризма.

27-ая «дорожная карта»: как будут «интегрироваться» российский и белорусский туризм?
27-ая «дорожная карта»:

Унификация законодательства в сфере туристической деятельности

Стороны договорились о гармонизации стратегий развития туризма, норм деятельности экскурсоводов и гидов-переводчиков, о создании общих правил информирования о стандартизации качества гостиничных услуг. Будут унифицированы предоставляемые туристам гарантии при оказании туристических услуг, требования для ведения туристической деятельности в части финансовой ответственности туроператора, а также обеспечена защита прав туриста при невозможности исполнения туроператором обязательств по оказанию туристических услуг.

Сложно комментировать последствия принятия этой карты в долгосрочной перспективе, видя лишь декларативные намерения и не видя конкретного содержания документа. Всего вероятнее, и об этом сейчас говорят в отрасли, что белорусское законодательство в сфере туризма станет в той или иной мере отражением соответствующего российского законодательства.

В свете принятия такого решения не понятно, что будет с проектом главного отраслевого документа – Закона «О туризме». Напомним, что Закон был принят в первом чтении, и нынешней осенью ожидалось второе чтение. В то же время, очевидно, что одобренный в первом чтении документ уже «устарел», вероятно, требует кардинальной переработки, новых раундов согласований и утверждений.

В 27-ой «дорожной карте» декларируется целый список унификаций – тут и де �ельность экскурсоводов, и гостиничные услуги, и стратегия развития, и фингарантии.

В связи с этим возникает ряд вопросов.

Насколько нынешний текст белорусского Закона «О туризме» близок к российскому и какая степень унификации вообще требуется? Как совместить «стратегии развития» большого федеративного государства, коим является Россия, и небольшой Беларуси? Выдержат ли наши белорусские туроператоры такие же объемы финансовых гарантий, которые возложены на российский туроператорский рынок? В общем, масса вопросов нуждается в экспертизе. Причем на этот раз речь будет идти о совместной экспертной работе – российских и белорусских специалистов, что, без сомнения, — дело небыстрое.

В этой ситуации интересно то, что в самой России готовятся переписать главный отраслевой туристический закон – Закон «Об основах туристской деятельности».

Об этом в начале года заявила глава Ростуризма Зарина. Она анонсировала формирование совместно с Госдумой РФ специальной рабочей группы для подготовки нового туристического законодательства. Российский закон, по мнению аналитиков, в его нынешнем виде не устраивает ни профессиональное сообщество, ни туристов и не отвечает требованиям времени. Механизм финансовых гарантий туроператоров, который действует сейчас в России, может уже буквально через три месяца стать нерабочим, поскольку российские страховщики заявили о своем консолидированном решении отказаться с 2022 года от предоставления финансовых гарантий туроператорам.

Долгое время российская пресса раз за разом сообщала о разработке законопроекта об электронной путевке и связанного с такой путевкой нового механизма обеспечения ответственности – гарантийного фонда, в который перечисляется определенная сумма с каждого проданного тура. Но проект такого механизма тоже подвис в воздухе. Механизм банковских гарантий, который есть как альтернативный вариант и в российском законодательстве, и в проекте белорусского Закона «О туризме», не применим на практике.

В общем, на сегодняшний день не совсем ясно, о какой именно интеграционной «унификации» идет речь – в свете кардинально не решенных проблем с функционированием туристической отрасли – что у нас, что в России.

Вот как комментирует ситуацию Председатель Правления Республиканского Союза туристических организация Руслан Сегенюк:

— Надеемся, что унификация все же будет не всеобъемлющая, а фрагментарная – с учетом особенностей нашей страны и независимости Беларуси как государства. В этой ситуации мы рассчитываем, что совместные точки взаимодействия будут выбраны правильно и мы возьмем что-то положительное из российской туристической практики. К примеру – кешбэк, который помог многим турфирмам в России. (Справка: туристический кешбэк — программа государственного субсидирования поездок по России, разработанная Федеральным агентством по туризму. В рамках этой программы туристам возвращают кешбэк – 20% от стоимости совершенного путешествия по родной стране). Возможно, именно такой положительный опыт функционирования туристической отрасли возьмут на вооружение и наши белорусские чиновники. Нужно учитывать, что финансовые гарантии для туроператоров в России не работают так, как они должны работать. Соответствующие нормы будут пересмотрены в новом российском туристическом законе. Не думаем, что это быстрая история. Также не быстрой историей является сведение позиций в законодательствах двух стран. Хочется верить, что все это приведет к каким-то положительным сдвигам в работе туристической отрасли Беларуси, а не просто к унификации законов. Нужно посмотреть, что полезное из законодательства соседней страны можно применить у нас, изучить опыт и воспользоваться им. Но, естественно, нам бы не хотелось, чтобы речь шла о слепом копировании чужих законов. Надеемся, что это будут разные законы в двух разных странах.
Toursoyuz.by
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