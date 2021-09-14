



— Наша задача — придумать и воплотить интересные фишки для фотозон возле всех городских загсов, чтобы они помогали создать настроение молодоженам и их гостям, — подчеркнул А. Дорохович.





Он добавил, что возле некоторых органов записи актов гражданского состояния определенные фотозоны уже имеются, но они должны появиться возле каждого такого учреждения и иметь привлекательный вид.





Говоря о тенденциях в цветочном оформлении и содержании города в целом, он подчеркнул, что улицы и площади города не должны пустовать, их озеленению следует уделять еще больше внимания, создавая живописные композиции из растений, которые радуют глаз, украшая мостовые сооружения и ограждения на разделительных полосах цветами.





— Мы должны работать так, чтобы горожане видели и чувствовали, что мы следим за каждым клочком земли, что мы заботимся о том, чтобы наших жителей окружали красота и ухоженный город, — подчеркнул А. Дорохович.