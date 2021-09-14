Возле минских загсов появятся фотозоны
Тематические фотозоны должны появиться возле всех загсов Минска. Такое поручение предприятиям зеленого строительства столицы дал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович на заседании рабочей группы по вопросам благоустройства и содержания городских территорий, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».
— Наша задача — придумать и воплотить интересные фишки для фотозон возле всех городских загсов, чтобы они помогали создать настроение молодоженам и их гостям, — подчеркнул А. Дорохович.
Он добавил, что возле некоторых органов записи актов гражданского состояния определенные фотозоны уже имеются, но они должны появиться возле каждого такого учреждения и иметь привлекательный вид.
Говоря о тенденциях в цветочном оформлении и содержании города в целом, он подчеркнул, что улицы и площади города не должны пустовать, их озеленению следует уделять еще больше внимания, создавая живописные композиции из растений, которые радуют глаз, украшая мостовые сооружения и ограждения на разделительных полосах цветами.
— Мы должны работать так, чтобы горожане видели и чувствовали, что мы следим за каждым клочком земли, что мы заботимся о том, чтобы наших жителей окружали красота и ухоженный город, — подчеркнул А. Дорохович.
08:08 14/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение