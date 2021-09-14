+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Интеграция Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Традиции и приметы 14 сентября: какой поступок приведет к болезням и бедности

14 сентября церковь чтит память святого Симеона Столпника. В народе праздник прозвали День Семена, или Семенове слово. Считалось, что в этот день на юг улетают ласточки, а Солнце возвращает с лета на осень.



Еще во времена Руси существовал обычай ставить украшенную цветами большую свечу - в дополнение к уже такого горячего Солнца. Поэтому этот день еще называли Свадьба свечи, или Праздник свечи. Гуляния под открытым небом завершались и начинались "вечерницы".

Что нельзя делать 14 сентября


Отправляться в путь - по поверью, к болезням и бедности.

Подметать и пылесосить - чтобы не вымести счастье и достаток.

Выбрасывать остатки еды со стола - их стоит отдать нуждающимся.

Приметы 14 сентября


На Семена ветер дует с юга - к теплой и сырой зимы.

Идет дождь - к сырой осени, ясно - к хорошей.

Гуси улетают - к ранней зиме.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]