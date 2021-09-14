







Еще во времена Руси существовал обычай ставить украшенную цветами большую свечу - в дополнение к уже такого горячего Солнца. Поэтому этот день еще называли Свадьба свечи, или Праздник свечи. Гуляния под открытым небом завершались и начинались "вечерницы".





Что нельзя делать 14 сентября





Отправляться в путь - по поверью, к болезням и бедности.





Подметать и пылесосить - чтобы не вымести счастье и достаток.





Выбрасывать остатки еды со стола - их стоит отдать нуждающимся.





Приметы 14 сентября





На Семена ветер дует с юга - к теплой и сырой зимы.





Идет дождь - к сырой осени, ясно - к хорошей.





Гуси улетают - к ранней зиме.