Традиции и приметы 14 сентября: какой поступок приведет к болезням и бедности
14 сентября церковь чтит память святого Симеона Столпника. В народе праздник прозвали День Семена, или Семенове слово. Считалось, что в этот день на юг улетают ласточки, а Солнце возвращает с лета на осень.
Еще во времена Руси существовал обычай ставить украшенную цветами большую свечу - в дополнение к уже такого горячего Солнца. Поэтому этот день еще называли Свадьба свечи, или Праздник свечи. Гуляния под открытым небом завершались и начинались "вечерницы".
Что нельзя делать 14 сентября
Отправляться в путь - по поверью, к болезням и бедности.
Подметать и пылесосить - чтобы не вымести счастье и достаток.
Выбрасывать остатки еды со стола - их стоит отдать нуждающимся.
Приметы 14 сентября
На Семена ветер дует с юга - к теплой и сырой зимы.
Идет дождь - к сырой осени, ясно - к хорошей.
Гуси улетают - к ранней зиме.
07:59 14/09/2021
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