+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Интеграция Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Управделами президента запускает новую лотерею

Управление делами белорусского президента учредило новую лотерею «То!Лото» («To!Lotto»). Непосредственно этим проектом будет заниматься РУП «Белорусские лотереи».

Призовой фонд будет минимум 45%, а максимум – 50% от общего объема продаж лотерейных билетов. При этом в каждом тираже надо разыграть не меньше 40%. Призы могут быть как денежные, так и другие.

При розыгрыше могут использовать лототроны, шары с номерами и другие подобные приспособления. Как и в других лотереях, на билетах есть уникальная комбинация цифр. Какой из наборов цифр призовой, определяет розыгрыш в случайном порядке в три тура. Есть и дополнительные туры «Внезапная удача» и «Второй шанс».
OL
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]