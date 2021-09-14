Призовой фонд будет минимум 45%, а максимум – 50% от общего объема продаж лотерейных билетов. При этом в каждом тираже надо разыграть не меньше 40%. Призы могут быть как денежные, так и другие.





При розыгрыше могут использовать лототроны, шары с номерами и другие подобные приспособления. Как и в других лотереях, на билетах есть уникальная комбинация цифр. Какой из наборов цифр призовой, определяет розыгрыш в случайном порядке в три тура. Есть и дополнительные туры «Внезапная удача» и «Второй шанс».



