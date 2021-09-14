Cемья охранника Дональда Трампа ищет мужчину, спасшего их под Минском в июне 1941-го
Спастись Берте Спевак и ее детям помог проезжавший мимо водитель.
Еще до войны... На этой фотографии Берте 20 лет, Абраму - 25. Фото из семейного архива.
"КП в Беларуси" рассказала историю о мужестве и чуде, а также разыскиваем родных или знакомых человека, который не побоялся прийти на помощь под страхом расстрела
То, что в Минске оставаться опасно, его жителям стало понятно после первой массированной фашистской бомбардировки 24 июня 1941 года. Налеты немецкой авиации продолжались с утра до вечера, жизнь в городе была парализована, кругом полыхали пожары. Как только бомбардировки поутихли, люди начали массово покидать город. Но у кого-то были причины задержаться в Минске еще на несколько дней, вплоть до самой оккупации. Так, Берта Спевак с четырьмя маленькими детьми на руках хотела дождаться мужа.
"Комсомолка" записала ее потрясающую историю. Вот что рассказывала Слава, одна из ее дочерей:
- ...Когда немцы подошли уже близко к Минску, прибежала наша соседка и закричала: «Нужно уходить, Берта Ароновна! Немцы вот-вот уже войдут в город!» Мама моя, как раз кормившая грудью младшего пятимесячного Лёву, сказала: «Куда же я побегу с четырьмя детьми-то? Да и мужа мне нужно из командировки дождаться. Он приедет, а нас нет. Где же он потом будет искать нас?»
Но решили все-таки уходить. Соседкин аргумент победил: «Ты хочешь, чтобы он вернулся из командировки и застал тебя с детьми в виде трупов? А после войны он вас все равно найдет». Мама взяла маленького Лёвочку на руки, а мы все побежали за ней гуськом по пыльной дороге…
«…Едет грузовик. В кабине рядом с водителем сидит какая-то важная дама в модной шляпке и с ярко-красной помадой, а в кузове – мебель»
- Очень много людей там было: все бежали от немцев. Немецкие самолеты периодически бомбили нас, помню, как кто-то кричал и просил женщин снять с головы белые платки: платки эти для самолетов были все равно, что мишени. А потом дорога вдруг раздвоилась. И никто не знал, куда бежать: направо или налево. Мама решила бежать направо, и этим спасла нам всем жизнь. Потом мы узнали, что все, кто побежал налево, попали прямо в лапы немцев и были убиты, - продолжает Слава. - И вот бежим мы по этой дороге дальше. Лёвочка вцепился маме в большую пуговицу на пальто. Мама надела пальто с огромной каракулевой пуговицей на животе, несмотря на то, что в тот день – 27 июня 1941 года - стояла несусветная жара. Она говорила, что Лёве будет за что держаться. И вот держится Лёвка за эту мамину пуговицу, а мы - старший двенадцатилетний брат Лёня, трехлетняя Кларочка и я - все бежим следом, хватаясь за полы маминого пальто.
Очень скоро у меня, тогда пятилетней девочки, устали ноги, я остановилась и заплакала. И мама заплакала, присела, обняла меня и зашептала мне в ухо пересохшими губами: «Нельзя нам, Славочка, останавливаться, никак нельзя. Надо идти-бежать через «не могу». А я реву и ни в какую не двигаюсь с места даже.
И вдруг мы видим - едет грузовик. В кабине рядом с водителем сидит какая-то важная дама в модной шляпке и с ярко-красной помадой. А в кузове грузовика - мебель, красивая такая, дорогущая мебель. Много мебели, целая гора, вот-вот за борта машины вывалится. Дама брезгливо показала в окно моей маме: «Давай, мол, убирайся с дороги, не видишь, что ли, у меня мебель!»
Мама начала было покорно отходить на обочину и нас отводить, чтобы не мешать, значит, даме мебель спасать, а грузовик вдруг возьми да остановись. Водитель выскочил из кабины и давай эту мебель прямо на дорогу выбрасывать и кричит моей маме: «Жиночка, погоди, я тебя сейчас с детками твоими в кузов посажу!» А дамочка из кабины как заорет: «Ты что делаешь, негодяй?! Да я мужу скажу, он тебя под трибунал отдаст, он тебя расстреляет за нарушение приказа!»
А водитель к ней подбежал, схватил ее за воротник и говорит: «Заткнись ты, сволочь! Ты же не понимаешь, что если я их тут на этой дороге оставлю, они мне до конца моих дней сниться будут! Вот довезу их до безопасного места, а потом можешь хоть стрелять меня и вешать!» Дамочка тут же заткнулась, а водитель нас всех с мамой забросил в кузов, а потом еще несколько женщин с детьми, и мы поехали. Доехали благополучно до Могилева, он нас высадил и уехал с дамочкой той. Потом была эвакуация.
Папа нас нашел в эвакуации. А потом война закончилась, а мама всё горевала, что она даже имени того водителя не спросила, чтобы найти его после войны и поблагодарить.
Полный текст этой истории читайте тут
Раиса Юдина, KP.by
07:31 14/09/2021
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