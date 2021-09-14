



"КП в Беларуси" рассказала историю о мужестве и чуде, а также разыскиваем родных или знакомых человека, который не побоялся прийти на помощь под страхом расстрела





То, что в Минске оставаться опасно, его жителям стало понятно после первой массированной фашистской бомбардировки 24 июня 1941 года. Налеты немецкой авиации продолжались с утра до вечера, жизнь в городе была парализована, кругом полыхали пожары. Как только бомбардировки поутихли, люди начали массово покидать город. Но у кого-то были причины задержаться в Минске еще на несколько дней, вплоть до самой оккупации. Так, Берта Спевак с четырьмя маленькими детьми на руках хотела дождаться мужа.





"Комсомолка" записала ее потрясающую историю. Вот что рассказывала Слава, одна из ее дочерей:









- ...Когда немцы подошли уже близко к Минску, прибежала наша соседка и закричала: «Нужно уходить, Берта Ароновна! Немцы вот-вот уже войдут в город!» Мама моя, как раз кормившая грудью младшего пятимесячного Лёву, сказала: «Куда же я побегу с четырьмя детьми-то? Да и мужа мне нужно из командировки дождаться. Он приедет, а нас нет. Где же он потом будет искать нас?»





Но решили все-таки уходить. Соседкин аргумент победил: «Ты хочешь, чтобы он вернулся из командировки и застал тебя с детьми в виде трупов? А после войны он вас все равно найдет». Мама взяла маленького Лёвочку на руки, а мы все побежали за ней гуськом по пыльной дороге…



