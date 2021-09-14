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Польша может упростить процедуру выдачи разрешений на проживание и работу

Правительство Польши может упростить и ускорить процедуру выдачи иностранцам разрешений на временное проживание и работу. Принятие поправок к закону об иностранцах запланировано на конец года, сообщает the-warsaw.com.



Проект предусматривает поправки, согласно которым чтобы получить разрешение на временное проживание и работу, не нужно иметь гарантированное место жительства и источник стабильного и регулярного дохода (однако работник должен получать вознаграждение не ниже минимального, независимо от рабочего времени и типа правоотношений, по которым иностранец выполняет работу). 

Также будет расширен список обстоятельств, не требующих смены разрешения на временное проживание и работу, и кроме того, ускорено получение разрешения на временное проживание и работу иностранцами, которые намереваются работать в организациях, имеющих особое стратегическое значение для польской экономики. 

Также планируется ускорение процедуры выдачи временного вида на жительство.
Smartpress.by
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