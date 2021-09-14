Некоторые люди спят на скамейках, а дети устроились прямо на полу.

С начала августа авиакомпания Iraqi Airways совершила несколько эвакуационных рейсов для желающих покинуть Беларусь. Похоже на то, что есть необходимость как минимум еще в одном вылете.



