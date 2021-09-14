Между Минском и Багдадом. В транзитной зоне минского аэропорта застряли десятки мигрантов
Телеграмм-канал «Sputnik Беларусь» опубликовал видео, на котором – застрявшие в аэропорту Минска мигранты с Ближнего Востока.
Некоторые люди спят на скамейках, а дети устроились прямо на полу.
С начала августа авиакомпания Iraqi Airways совершила несколько эвакуационных рейсов для желающих покинуть Беларусь. Похоже на то, что есть необходимость как минимум еще в одном вылете.
07:20 14/09/2021
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