



В книгах анализируется, как повлиял Рижский мир 1921-го года, по которому западная часть Беларуси и Украины отошла к Польше, и созданная им геополитическая ситуация на исторические судьбы белорусского народа.





"Но наша цель была сделать эти книги массовыми, доступными, чтобы они были в каждой библиотеке. Это титанический труд наших историков: найти, систематизировать, свести все воедино все факты и документы и составить из этого логичную картину. Эти книги нужны еще и для того, чтобы не ощущать себя, будто белорусы вечно во всем виноваты", - отметил директор издательства "Беларусь" Сергей Пешин.





При этом он подчеркнул, что в книгах собраны документы, над которыми белорусские историки собирали десятилетиями.





Старший научный сотрудник Центра всеобщей истории, международных отношений и геополитики Института истории НАН Беларуси Ольга Боровская добавила, при подготовке книг белорусские историки впервые получили доступ к многим источникам, которые проливают свет на Рижский мирный договор и польско-советские переговоры.





"Мы получили доступ к архиву внешней политики Российской Федерации. В книги вошла в усеченном варианте переписка народного комиссара иностранных дел РСФСР Георгия Чичерина и председателя российско-украинской делегации Адольфа Иоффе. Кроме того, введены в научный оборот ранее не издававшиеся документы Российского го� �дарственного архива социально-политической истории. Из них следует, что была возможность допуска белорусской делегации к переговорам", - сказала она.





Каждая из трех книг выходит тиражом по 1000 экземпляров, их стоимость будет варьироваться от Br19 до Br30 в зависимости от объема и торговой наценки книжных магазинов.





Рижский мирный договор был подписан 18 марта 1921-го года между РСФСР, которая представляла интересы свои и БССР), УССР и Польской Республикой. Этим договором была завершена советско-польская война, а Западная Беларусь и Западная Украина отошли польской стороне. 17-го сентября 1939-го года советские войска вошли на территорию Польши, тем самым объединив разъединенные части Беларуси в одну страну. В 2021-м году 17-е сентября было решено объявить государственным праздником - Днем народного единства.