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Группе Znich запретили юбилейный концерт в Минске

Легенде беларусской фолк-метал сцены группе Znich запретили провести концерт в минском клубе.

Об этом говорится в ответе начальника управления культуры Мингорисполкома Виталия Бреля от 10 сентября, скан которого коллектив опубликовал на своей странице в ВКонтакте.

Юбилейный концерт «Znich/Rutvica – 25!» при участии группы Rokash хотели провести в минском клубе Re:Public 24 сентября. В управлении сообщили, что в выдаче удостоверения на право организации и проведения мероприятия отказано.
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