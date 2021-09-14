Об этом говорится в ответе начальника управления культуры Мингорисполкома Виталия Бреля от 10 сентября, скан которого коллектив опубликовал на своей странице в ВКонтакте.





Юбилейный концерт «Znich/Rutvica – 25!» при участии группы Rokash хотели провести в минском клубе Re:Public 24 сентября. В управлении сообщили, что в выдаче удостоверения на право организации и проведения мероприятия отказано.



