"БЧБ-фотосессия"





Девушка говорит, что она якобы случайно приняла участие в "оппозиционной фотосессии", где девушки фотографировались перевязанными красными лентами "по схеме БЧБ".





"Мне тогда едва исполнилось 17 лет. Моя знакомая, дизайнер, с которым я сотрудничала уже на протяжении нескольких лет, пригласила меня в очередной проект. Я ей полностью доверяла, но, видимо, зря. Это не было проявлением моей гражданской позиции, а было использованием меня в своих радикальных умыслах", — заявила Гончаревич.





По словам девушки, она сожалеет, что участвовала в "политической" фотосессии: "Мне следовало заранее поинтересоваться тематикой фотосессии и быть осторожнее".



