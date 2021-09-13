+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Интеграция Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

"Мисс Беларусь 2021" рассказала, как её использовали в БЧБ-фотосессии: "Мне тогда едва исполнилось 17 лет"

Победительница конкурса "Мисс Беларусь-2021" Дарья Гончаревич рассказала в интервью государственной "Мінскай праўдзе", что в разгар белорусских протестов в сентябре 2020 года ее использовали "в радикальных умыслах".

"БЧБ-фотосессия"

Девушка говорит, что она якобы случайно приняла участие в "оппозиционной фотосессии", где девушки фотографировались перевязанными красными лентами "по схеме БЧБ".

"Мне тогда едва исполнилось 17 лет. Моя знакомая, дизайнер, с которым я сотрудничала уже на протяжении нескольких лет, пригласила меня в очередной проект. Я ей полностью доверяла, но, видимо, зря.  Это не было проявлением моей гражданской позиции, а было использованием меня в своих радикальных умыслах", — заявила Гончаревич.

По словам девушки, она сожалеет, что участвовала в "политической" фотосессии: "Мне следовало заранее поинтересоваться тематикой фотосессии и быть осторожнее".
euroradio.fm
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]