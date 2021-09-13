"Мисс Беларусь 2021" рассказала, как её использовали в БЧБ-фотосессии: "Мне тогда едва исполнилось 17 лет"
Победительница конкурса "Мисс Беларусь-2021" Дарья Гончаревич рассказала в интервью государственной "Мінскай праўдзе", что в разгар белорусских протестов в сентябре 2020 года ее использовали "в радикальных умыслах".
"БЧБ-фотосессия"
Девушка говорит, что она якобы случайно приняла участие в "оппозиционной фотосессии", где девушки фотографировались перевязанными красными лентами "по схеме БЧБ".
"Мне тогда едва исполнилось 17 лет. Моя знакомая, дизайнер, с которым я сотрудничала уже на протяжении нескольких лет, пригласила меня в очередной проект. Я ей полностью доверяла, но, видимо, зря. Это не было проявлением моей гражданской позиции, а было использованием меня в своих радикальных умыслах", — заявила Гончаревич.
По словам девушки, она сожалеет, что участвовала в "политической" фотосессии: "Мне следовало заранее поинтересоваться тематикой фотосессии и быть осторожнее".
22:34 13/09/2021
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