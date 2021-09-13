Об этом сообщил в Facebook ее муж, журналист Игорь Ильяш.





По его словам, после внесения поправок в законодательство суд постановил пересчитать срок наказания из расчета 1 день нахождения в СИЗО (до вступления приговора в силу) равен 1,5 дням нахождения в колонии.





«Получалось где-то минус 2,5 месяца, но конкретную дату должны были утвердить в ИК. Сегодня я узнал, что Кате поменяли бирку на казенном платье и теперь там значится новая дата освобождения — 5 сентября (поменяли, разумеется, только дату — бирка осталась желтой, «экстремистской»). Получается, что половину своего двухлетнего срока Катя уже отбыла, сидеть ей осталось меньше года. И это в любом случае. Я при этом по-прежнему убежден, что Катя выйдет на свободу раньше осени 2022-го», — написал он.





Журналистки Катерина Андреева и Дарья Чульцова были задержаны 15 ноября после проведения стрима с акции протеста на «площади Перемен» и помещены в СИЗО. Их обвинили в том, что путем проведения прямого эфира они якобы организовывали действия протестующих (ст. 342 УК). Спустя три месяца девушкам вынесли приговор — по 2 года лишения свободы, хотя на суде были представлены результаты лингвистической экспертизы, свидетельствующие, что в стриме отсутствовали какие-либо призывы к действиям.

Журналистки отбывают наказание в гомельской исправительной колонии №4.



