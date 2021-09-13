"На польско-белорусской границе продолжает находиться группа беженцев - 32 выходца из Афганистана, в том числе женщины и несовершеннолетние дети. В условиях отсутствия какой-либо помощи с польской стороны Госпогранкомитет во второй раз предоставил возможность Управлению Верховного комиссара ООН в Беларуси и Белорусскому Обществу Красного Креста оставить на линии границы предметы первой необходимости, продуктовые наборы и воду для беженцев, которых почти месяц назад польские силовики задержали на территории Польши и доставили к белорусской границе", - говорится в сообщении.

"Представители польских силовиков, находящиеся на линии границы, по-прежнему не пускают к беженцам ни правозащитников, ни гуманитарные организации, ни журналистов", - добавили в ведомстве. Его цитирует interfax.by