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Представители ООН и БОКК оказали помощь беженцам на польско-белорусской границе

Представители УВКБ ООН в Беларуси и Белорусского Общества Красного Креста оказали помощь беженцам на польско-белорусской границе, сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета в понедельник.

"На польско-белорусской границе продолжает находиться группа беженцев - 32 выходца из Афганистана, в том числе женщины и несовершеннолетние дети. В условиях отсутствия какой-либо помощи с польской стороны Госпогранкомитет во второй раз предоставил возможность Управлению Верховного комиссара ООН в Беларуси и Белорусскому Обществу Красного Креста оставить на линии границы предметы первой необходимости, продуктовые наборы и воду для беженцев, которых почти месяц назад польские силовики задержали на территории Польши и доставили к белорусской границе", - говорится в сообщении.

 

 "Представители польских силовиков, находящиеся на линии границы, по-прежнему не пускают к беженцам ни правозащитников, ни гуманитарные организации, ни журналистов", - добавили в ведомстве. Его цитирует interfax.by
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