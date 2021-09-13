Оперативно задержали и подозреваемых, один из них уроженец Бобруйска.

Первоначально СМИ утверждали со ссылкой на экстренные службы, что Вероникин сам выбросился из окна, однако позже сообщение опровергли, пишет Наша Нива.





Друзья погибшего утверждали, что его убили и ограбили трое мужчин «кавказской наружности».





Появилось и видео с камеры в подъезде, где видно, что человека убивали во дворе.





Троих подозреваемых в убийстве задержали. Оказалось, это 28-летний житель Краснодарского края, 37 — летний ранее судимый дагестанец… и белорус.





Как сообщается, они признались в убийстве и теперь находятся в СИЗО.





Белоруса зовут Дмитрий Макаревич, ему 28 лет.









Макаревич родом из Бобруйска. Женат, имеет сына. Отслужил в 5-й бригаде спецназа в Марьиной Горке (кстати, именно военнослужащие 5-й бригады разгоняли в прошлом году протесты в Бресте, когда был убит Геннадий Шутов).





«В армии все более-менее ровно было. Дмитрий немного скользкий, а так норм, — вспоминает о нем бывший сослуживец. — Скользкий — значит может ответственность взять на себя, а потом соскочить.

Сейчас мы общения не поддерживали. Всё, что знаю: Дмитрий и еще один наш спецназовец по фамилии Савич воевали на Донбассе, когда конфликт там только начинался».





Украинская база «Миротворец» свидетельствует, что Дмитрий действительно воевал на Донбассе в составе батальона «Спарта». Именно им командовал Арсений Павлов, более известный как «Моторола».





Позывной у Дмитрия был «Макар». В марте 2015 года его ранили в обе ноги, в 2016-м снова получил ранения.





О нем уже даже писало «Еврорадио»:





«Служили в одной роте. Потом я узнал, что сначала на войну поехал один человек, потом Макаревич. Он и мне предлагал, и другим, — рассказывал минчанин Павел С. — Я говорю: «У меня родина здесь, в Беларуси, семья здесь. Это не моя война». Это их решения. Насколько я знаю, уехав туда, они разошлись с женами. Трудно сказать, что произошло, почему они туда поехали добровольцами».





На Донбассе оба белоруса пользовались авторитетом, получили от своих командиров ряд наград. Оба участвовали в боях на территории донецкого аэропорта.





Круг интересов Макаревича можно отследить по его подпискам в соцсетях. Паблики РНЕ, прочая баркашовщина, помощь Новороссии, батальоны Донбасса, ветераны Донбасса, фотографии полевых командиров Гиви и Моторолы с подписью «Вечная слава героям». Ну и фото самого Дмитрия в шарфе с надписью «Я русский».





В 2018 году Макаревич вернулся в Беларусь менять паспорт. Его задержали якобы за хулиганку.





Мать Дмитрия рассказывала телеканалу, ныне признанному экстремистским, что ее сын вступился за друга, была драка. В итоге, Макаревича приговорили к полутора годам колонии.





Отсидев, он поехал в Россию. Чем всё закончилось уже известно — убийством Сергея Вероникина.





Правда, астраханский друг убитого Вероникина утверждает, что и тот вел небезгрешный образ жизни:





«Он приезжал туда на работу. Гулял, кайфовал с пацанами, с теми же кавказцами. Оно все было ожидаемо: Сергей то работал, то «двигался» по вещам — воровал иногда. Он не очень пристойный образ жизни вел, поэтому, может, они что-то не поделили или еще что? Всякое может быть».





Еще один приятель погибшего рассказал такие подробности:





«Их там было двое: Сергей и Александр. За ними то ли присматривали, то ли что. Неясно. Потому что к ним подлетели эти трое, на Александра накинули петлю, пытались задушить. А Сергея сразу ударили ножом в шею, там около десятка ранений. Его били, ногами в лицо тоже. И ограбили.





А Александру удалось вырваться и сбежать».





В России действует мораторий на смертную казнь, поэтому максимум, что грозит убийцам, — пожизненное заключение. И патриот русского мира «Макар» скорее всего проведет очень длительный срок в российской колонии.



