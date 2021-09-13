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Контроль и ответственность родителей за воспитание детей ужесточается. Что будет по-другому?

Совет министров внес изменения в постановление «О признании детей находящимися в социально опасном положении».

Контроль и ответственность родителей за воспитание детей ужесточается. Что будет по-другому?
фото: РИА Новости
Совмин внес некоторые изменения в постановление «О признании детей находящимися в социально опасном положении». Сам нормативный документ принят еще в январе 2019 года и призван регламентировать критерии и показатели, которые могут послужить основанием для постановки семьи в СОП. Новая редакция постановления вносит ряд изменений, ужесточающих ответственность родителей за невыполнение обязанностей по воспитанию своих чад. 

Среди основных новшеств можно отметить следующие:


- конкретизируется показатель СОП по систематическому невыполнению родителями рекомендаций медиков по диагностике и лечению детей. Под «систематическим» теперь подразумевается «два раза и более в течение шести месяцев подряд»; 

- действие критерия об аморальном образе жизни расширено на «иных лиц, участвующих в воспитании ребенка» помимо непосредственно родителей;

- ранее семья могла попасть в СОП за неоднократное в течение года привлечение родителей детей в возрасте до 14 лет к административной ответственности. Теперь уточнение «до 14 лет» в документе отсутствует;

- социально опасное положение сейчас также грозит родителям, не регистрирующим ребенка по месту жительства в течение месяца со дня регистрации рождения;

- введено дополнительное основание для постановки в СОП. Оно будет применяться в отношении родителей, не контролирующих поведение и местонахождение ребенка.
blizko.by
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