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Могилевский мастер приступил к созданию памятного знака ко Дню народного единства

Тематическая скульптура будет установлена на одной из центральных площадей города – у Могилевского областного лечебно-диагностического центра.

Могилевский мастер приступил к созданию памятного знака ко Дню народного единства
Фото Олега Фойницкого
“Сейчас на камне уже можно отчетливо увидеть василек – именно этот цветок будет венчать памятный знак. По бокам от него разместится белорусский орнамент, такой же, как изображен на Государственном флаге нашей страны, – рассказал про творческую идею автор. – Когда я начал работать над эскизом будущей скульптуры, хотелось найти символ, который бы у всех ассоциировался с Беларусью и нашим народом. Вспомнилось, что, когда я летал белорусскими самолетами, у них на хвостах был изображен василек. Так появилась идея”.

Скульптура будет выполнена в авторской технике. “Будет много прорезных элементов. Орнамент же напомнит гравюру. Это достаточно тонкая и сложная работа, которая требует максимальной концентрации. Гранит ошибок не прощает”, – отметил Александр Миньков, пишет БелТА.
Скульптуру создают из мансуровского гранита, который приехал в Могилев с Урала. Общий вес плиты – около 1,5 т. Поверхностная эрозия на таком камне начинается не раньше, чем через 300 лет. “Высота памятного знака будет около 3 м. Мансуровский гранит с Урала выбрали в качестве материала неспроста: он более светлый, с легким зеленым переливом. На мой взгляд, это соответствует общему стилю и тематике новой композиции”, – отметил скульптор.

Как поделился Александр Миньков, создавать композицию ко Дню народного единства почетно и волнительно. “Это еще новый праздник для нашей страны, который впервые будет отмечаться в этом году. И конечно, это большая гордость, что именно мне доверили создавать памятный знак. Это интересная, хоть и сложная работа, – отметил он. – Мы живем в Могилеве, здесь растут мои дети. И через много лет скульптуру будут видеть мои внуки и правнуки – такая память сохранится на века”.

Александр Миньков уже около 15 лет создает скульптуры из камня. Его работы можно найти в разных уголках региона. Одна из последних – “Явление иконы”. Гранитный ангел с бронзовой иконой размещается в Белыничах, достопримечательность была открыта в прошлом году в День письменности.

К установке памятного знака в Могилеве приступят уже на следующей неделе. Торжественное открытие состоится 17 сентября в 10.45.
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