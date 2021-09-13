В поселке Тарасово под Минском работала подпольная типография, которая выпускала продукцию для движения за гражданские права





47-летний житель поселка Тарасово Минского района, будучи руководителем производственно-рекламной компании, якобы изготавливал в своей типографии под Минском флаги, наклейки, стикеры и другую атрибутику. Оперативники изъяли из типографии символику, а также оборудование для изготовления и тиражирования печатной продукции.



