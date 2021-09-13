В Минском районе выявлена подпольная типография
Изъята продукция в цветах национального флага, владелец задержан, сообщает МВД.
В поселке Тарасово под Минском работала подпольная типография, которая выпускала продукцию для движения за гражданские права
47-летний житель поселка Тарасово Минского района, будучи руководителем производственно-рекламной компании, якобы изготавливал в своей типографии под Минском флаги, наклейки, стикеры и другую атрибутику. Оперативники изъяли из типографии символику, а также оборудование для изготовления и тиражирования печатной продукции.
На мужчину составили протокол за «неповиновение», пишет Наша нива.
19:51 13/09/2021
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