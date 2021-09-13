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Задержанный в Польше белорус Малаховский вышел из прокуратуры

Гражданин Беларуси Макарий Малаховский вышел из польской прокуратуры. Вместе с ним его адвокат. В каком Малаховский сейчас статусе, пока неизвестно.

Задержанный в Польше белорус Малаховский вышел из прокуратуры
Макарий Малаховский / центр Белорусской солидарности
Об этом в комментарии Еврорадио рассказала девушка белоруса, задержанного накануне по запросу белорусских силовиков в Интерпол.

На Малаховского в Беларуси возбуждено уголовное дело за "насилие или угрозу насилия" в отношении силовика. По версии белорусской стороны, он якобы наехал на сотрудника ДПС 13 августа 2020-го. Тогда парня отправили на Окрестина и через несколько дней выпустили вместе с другими задержанными в первые дни протестов.
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