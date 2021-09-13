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На учениях в России применили новые вооружения- боевые роботы и беспилотники

Как заявляют в Минобороны РФ, военные впервые применили роботов разведки и огневой поддержки.

Фото: facebook.com/mod.mil.rus

Российские военные впервые использовали на учениях роботизированные комплексы Уран-9 и Нерехта, а также беспилотники, пишет Интерфакс.
В России на учениях Запад-2021 впервые применили новые виды вооружений - боевых роботов и беспилотники, сообщает Интерфакс в понедельник, 13 сентября.
Как заявляют в Минобороны РФ, военные впервые применили роботов разведки и огневой поддержки. В частности, роботы Уран-9 действовали в боевых порядках обороняющихся соединений. Утверждается, что машины успешно поражали живую силу и бронетехнику условного противника на расстоянии до 5 тысяч метров. А также прикрывали мотострелковые подразделения.

В то же время, роботы Нерехта использовались для огневой поддержки и разведки. Машины, оснащенные пулеметом Корд и автоматическим гранатометом, могут использоваться для доставки снаряжения и боеприпасов, а также корректировки огня.

Кроме того, для инженерно-саперных задач использовали роботизированные комплексы разминирования Уран-6. 

Отмечается, что действия роботов на учениях прикрывал тактический лазерный комплекс Карьер, который, как сообщается, способен обнаруживать и подавлять оптические приборы оружия, бронетехники и разведывательных средств противника.

В ходе учений Запад-2021 также были впервые применены ударные беспилотники Иноходец и Форпост.
В Минобороны РФ сообщают, что на учениях были задействованы и боевые машины поддержки танков Терминатор. А для обеспечения действий мобильных тактических групп и переходящих в наступление войск были применены отряды обеспечения мобильности, имеющие в своем составе танки с тралами, инженерную технику и тяжелые огнеметные системы ТОС-1А Солнцепек.
Более того, на полигоне Мулино были применены новые ударные беспилотники из состава комплекса Ласточка.
Именно этот полигон посетил президент РФ Владимир Путин, которому доложили о ходе учений.

Как сообщает ТАСС, ему показали применение новейшей боевой машины пехоты Б-19 с боевым модулем Эпоха.
"В командном пункте глава Генштаба доложил президенту, что в учениях в Нижегородской области задействованы около 20 тыс. человек личного состава, 5,6 тыс. единиц вооружений и военной техники, порядка 160 танков, более 100 самолетов и более 100 вертолетов... Герасимов также рассказал, что на полигоне находятся 150 представителей оборонных ведомств и военных атташе иностранных государств", - говорится в сообщении.

Напомним, учения Запад-2021 проходят на пяти белорусских полигонах и девяти российских с 10 по 16 сентября. В них принимают участие около 200 тысяч человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники.
korrespondent.net
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