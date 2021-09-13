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В Гродно задержали еще двух участниц прошлогодних несанкционированных массовых мероприятий

Такая информация содержится в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Сотрудники ГУБОПиК задержали двух жительниц областного центра в возрасте 34 и 52 лет. В сентябре минувшего года они вместе с другими участниками протеста выходили на проезжую часть, блокировали движение, а также стояли в сцепке.

"Обе фигурантки работали в госучреждениях. Они являлись активными участниками уличных шествий и деструктивных Telegram-каналов", - рассказали в МВД.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных. За участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, возбуждено уголовное дело.
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