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Политзаключенной многодетной матери предъявили новые обвинения

Политзаключенной Ольге Золотарь, матери пяти детей, предъявили новые обвинения, сообщают правозащитники "Весны".


13 сентября на закрытом заседании Минского городского суда рассматривалась жалоба на продление срока содержания ее под стражей. Из расписания суда правозащитники узнали, что Ольге предъявили два новых обвинения — ч. 1 и 2 ст. 342 УК (организация и обучение действиям, грубо нарушающим общественный порядок) и ч. 6 ст. 16 ч. 1 ст. 342 УК (пособничество в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок).

Ранее ей предъявили обвинение по ст. 361-1 УК (создание экстремистского формирования). 

Ольгу задержали 18 марта, когда она везла 10-летнюю дочь в музыкальную школу. Она находится за решеткой уже почти полгода.
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