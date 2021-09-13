



13 сентября на закрытом заседании Минского городского суда рассматривалась жалоба на продление срока содержания ее под стражей. Из расписания суда правозащитники узнали, что Ольге предъявили два новых обвинения — ч. 1 и 2 ст. 342 УК (организация и обучение действиям, грубо нарушающим общественный порядок) и ч. 6 ст. 16 ч. 1 ст. 342 УК (пособничество в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок).





Ранее ей предъявили обвинение по ст. 361-1 УК (создание экстремистского формирования).





Ольгу задержали 18 марта, когда она везла 10-летнюю дочь в музыкальную школу. Она находится за решеткой уже почти полгода.