Минздрав: Санкции могут стать угрозой для развития здравоохранения
Санкции могут стать угрозой для развития белорусской системы здравоохранения, заявил руководитель Минздрава Дмитрий Пиневич.
"За прошлую пятилетку мы реконструировали 88 учреждений здравоохранения, которые подверглись не косметическому ремонту, а перестройке. В будущей пятилетке мы планируем перестроить и переоборудовать еще 100 учреждений. Поэтому, конечно, у нас вызывает обеспокоенность, что эти планы могут быть под угрозой", - заявил Пиневич на международной конференции "Влияние глобальных экономических вызовов на социально-трудовые права человека", которая проходит в Минске 13-14 сентября.
Слова Пиневича приводит официальный телеграм-канал министерства здравоохранения.
Министр подчеркнул, что "белорусская система здравоохранения имеет много недостатков, но имеет самую высокую доступность". "Наша визитная карточка – это высокие технологии: 500 тыс. хирургических вмешательств, 500 органных трансплантаций, 17 тыс. кардиологических вмешательств. Санкции затрагивают социальные права, влияют на здоровье населения. Хотим мы такой путь? Конечно, нет. В текущей эпидситуации санкционное бремя оказывает исключительно негативное влияние", - считает Пиневич.
"Любые экономические санкции, прежде всего, влияют на социально-экономическую политику. Система здравоохранения в этом отношении, наверное, наиболее чувствительна. У нас за последние годы сложилась система высокой доступности медпомощи, наша визитная карточка – это высокие технологии, охрана материнства и детства с наиболее низким показателем младенческой смертности. На это требуются огромные экономические ресурсы, которые направлялись и будут направляться. Новое оборудование и подготовка кадров – это ресурсозатратно", - добавил он.
Источник: interfax.by
17:24 13/09/2021
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