"За прошлую пятилетку мы реконструировали 88 учреждений здравоохранения, которые подверглись не косметическому ремонту, а перестройке. В будущей пятилетке мы планируем перестроить и переоборудовать еще 100 учреждений. Поэтому, конечно, у нас вызывает обеспокоенность, что эти планы могут быть под угрозой", - заявил Пиневич на международной конференции "Влияние глобальных экономических вызовов на социально-трудовые права человека", которая проходит в Минске 13-14 сентября.





Слова Пиневича приводит официальный телеграм-канал министерства здравоохранения.





Министр подчеркнул, что "белорусская система здравоохранения имеет много недостатков, но имеет самую высокую доступность". "Наша визитная карточка – это высокие технологии: 500 тыс. хирургических вмешательств, 500 органных трансплантаций, 17 тыс. кардиологических вмешательств. Санкции затрагивают социальные права, влияют на здоровье населения. Хотим мы такой путь? Конечно, нет. В текущей эпидситуации санкционное бремя оказывает исключительно негативное влияние", - считает Пиневич.





"Любые экономические санкции, прежде всего, влияют на социально-экономическую политику. Система здравоохранения в этом отношении, наверное, наиболее чувствительна. У нас за последние годы сложилась система высокой доступности медпомощи, наша визитная карточка – это высокие технологии, охрана материнства и детства с наиболее низким показателем младенческой смертности. На это требуются огромные экономические ресурсы, которые направлялись и будут направляться. Новое оборудование и подготовка кадров – это ресурсозатратно", - добавил он.