"Самый милый акт гражданского неповиновения". Американское шоу посвятило выпуск Беларуси
Вечернее сатерическое шоу Last Week Tonight with John Oliver выходит на телеканале HBO. Свежий выпуск был посвящен Беларуси.
Ведущий Джон Оливер рассказал о политическом кризисе в стране и предложил покупать плюшевых мишек для поддержки белорусов, сообщает gazetaby.com
В программе рассказали об отношении Александра Лукашенко к коронавирусу и истории его прихода к власти. Ведущий пошутил:
– Стоит признать, что Александр Лукашенко — величайший президент в истории Беларуси. В частности, потому, что он единственный президент в истории страны.
Еще одна шутка из программы:
– На протяжении многих лет он делал заявления вроде «Лучше быть диктатором, чем голубым» и «не все плохое в истории Германии было связано с известным Адольфом Гитлером». Наверное, он воспринял выражение «адвокат дьявола» немного буквально.
В шоу напомнили о мишках, сброшенных гражданами Швеции с самолета в 2012 году и акции Павла Виноградова тогда же с плюшевыми игрушками, державшими в руках протестные плакаты.
– Этой самый милый акт гражданского неповиновения, который я когда-либо видел, — сказал ведущий.
Он предложил приобретать на сайте belarusbearforce.com плюшевых мишек за 20 долларов. Вырученные деньги обещают передать организациям, которые отстаивают свободу СМИ и права человека в Беларуси:
– Пожалуйста, покупайте этих мишек, причем не только для белорусов, но и для меня: мы купили 10 тысяч этих мишек, и если мы от них не избавимся, я в полном ***.
16:41 13/09/2021
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