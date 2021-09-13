Ведущий Джон Оливер рассказал о политическом кризисе в стране и предложил покупать плюшевых мишек для поддержки белорусов, сообщает gazetaby.com





программе рассказали об отношении Александра Лукашенко к коронавирусу и истории его прихода к власти. Ведущий пошутил:





– Стоит признать, что Александр Лукашенко — величайший президент в истории Беларуси. В частности, потому, что он единственный президент в истории страны.





Еще одна шутка из программы:





– На протяжении многих лет он делал заявления вроде «Лучше быть диктатором, чем голубым» и «не все плохое в истории Германии было связано с известным Адольфом Гитлером». Наверное, он воспринял выражение «адвокат дьявола» немного буквально.





В шоу напомнили о мишках, сброшенных гражданами Швеции с самолета в 2012 году и акции Павла Виноградова тогда же с плюшевыми игрушками, державшими в руках протестные плакаты.





– Этой самый милый акт гражданского неповиновения, который я когда-либо видел, — сказал ведущий.





Он предложил приобретать на сайте belarusbearforce.com плюшевых мишек за 20 долларов. Вырученные деньги обещают передать организациям, которые отстаивают свободу СМИ и права человека в Беларуси:





– Пожалуйста, покупайте этих мишек, причем не только для белорусов, но и для меня: мы купили 10 тысяч этих мишек, и если мы от них не избавимся, я в полном ***.