Прокуратура Партизанского района передала уголовное дело в суд.





По версии следствия, вечером 28 января трое мужчин, имеющие инвалидность по слуху, на одной из автозаправочных станций похитили другого глухого местного жителя под предлогом помощи с ремонтом машины.





Потерпевшего отвезли в гараж в Партизанском районе Минска, где с угрозами насилием потребовали деньги. Согласно материалам дела, обвиняемые требовали от мужчины продавать сувениры, а часть вырученных денег передавать им. При этом, как утверждает прокуратура, мужчины били потерпевшего по голове и не менее 20 раз ударили по другим частям тела.





В ночь с 30 на 31 января 2021 года обвиняемые силой затолкали в свою машину еще одного глухого человека, отвезли его в тот же гараж, удерживали в подвале, избивали и требовали деньги. Кроме этого, они украли из кармана потерпевшего тысячу рублей и мобильный телефон. Второго потерпевшего обвиняемые также склоняли к работе по продаже сувениров.





Обвиняемые заключены под стражу. В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям о похищении человека (пункты 3, 4, 6, 7 части 2 статьи 182 УК), разбое (часть 2 статьи 207 УК) и вымогательстве (часть 3 статьи 208 УК).



