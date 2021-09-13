+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Интеграция Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

"Вижу исключительно упадок, деградацию" Сторонник Лукашенко уволился из госучреждения и рассказал, что там происходит

Гомельский бард Вячеслав Корса (настоящая фамилия Климович), активный сторонник режима и участник провластных мероприятий, в том числе на БТ, уволился после 19 лет работы в Городском центре культуры Гомеля.

"Вижу исключительно упадок, деградацию" Сторонник Лукашенко уволился из госучреждения и рассказал, что там происходит
При этом он неожиданно выступил с разоблачением местной идеологии и принципов работы БРСМ, хотя до этого, наоборот, успел из активного адепта «майдана» перепрофилироваться в активного адепта действующей власти.

the-village.me приводит с небольшими сокращениями. Авторская орфография сохранена.

 — Сегодня произошло событие, которое подтолкнуло меня наконец рассказать о моём уходе из ГЦК, вернее о переходе от основного работника в скромного внешнего совместителя на 0,5 ставки. Событие, в общем-то, заурядное, но оно оказалось мощным катализатором творческой мысли.

[…]

Так случилось, что в 90-е-начало 2000-х многие руководители этой организации [БРСМ] вышли из студенческого клуба ГГУ им. В. Скорины, где мы были достаточно дружны. Именно поэтому, встречая там-сям кого-то из них уже при должности в БРСМ, я шутя говорил: «Привет бездельникам!» Некоторые улыбались: «Ай, иди уже…», некоторые несколько обижались: «Договоришься когда-нибудь…» Но в итоге я принципиально не работал с ними НИ РАЗУ, хотя фестивалей и концертов проводилось достаточно много и помощь иногда очень была нужна. Даже не из политических соображений – просто не хотел участвовать в имитации бурной деятельности (далее ИБД) этой компании. Кто ж знал, чем всё это обернётся впоследствии…

В программе «скажинемолчи» БТ-1 ведущая Елена Слав, общаясь с главным БРСМ-овцем страны, назвала эту организацию «кузницей кадров». И это действительно так. Люди, занимавшиеся ИБД, привнесли этот тренд во власть. И поскольку была создана система идеологической работы (которая не просто нужна – жизненно необходима!), её костяк и создали из людей, прошедших «школу» союза молодёжи.

Я сейчас не буду много говорить, как и чем эта работа была похерена – многие это и так знают, ибо формализм – это страшная беда для такого важного и серьёзного дела, как патриотическое воспитание молодёжи, и последний год показал это, вывернув последствия ИБД наизнанку. Это отдельная интересная тема, но я о другом. Кому-то же пришла в голову идея объединить идеологию и работу с молодёжью (не одно ли это и то же?) с культурой, фактически подчинив культуру идеологии. Об этом поподробнее.

Большинство творческих работников учреждений культуры – это профессионалы в своём деле: артисты, руководители коллективов, а значит в чём-то педагоги, мастера, наставники. Профессионализм этих людей подтверждён не только дипломами об окончании профильных учебных заведений, но и дипломами с конкурсов и фестивалей. Эти люди – ни что иное, как носители культуры, её суть и плоть. Администрировать работу этих людей, несомненно, нужно, но это администрирование должно представлять собой не систему надзора и репрессий, а систему менеджмента, возможно, конструктивной профессиональной цензуры (сейчас это, увы, актуально).

Для такой работы администрация от культуры должна быть, что называется, в теме: она должна понимать, как устроены коллективы, каковы формы работы, какие коллективы нуждаются в большей поддержке со стороны государства, какие могут заработать своим творчеством. Это всё очень не просто, особенно если учесть, что каждый носитель культуры, вне сомнения, личность, где важен индивидуальный, точечный подход в работе. И если даже эксплуатировать культуру в неких идеологических целях, то знать кого, куда и в каком качестве.

Принципы «работы» идеологической системы, увы, продуплицированные отсутствием работы как таковой в «кузнице кадров», просто не могут работать в культуре, потому что в культуре нужно пахать, причём пахать, как как минном поле, т.е. филигранно, да к тому же с душой, с любовью к своему делу. Мало того, принципы формирования вертикали власти, основанные на лизоблюдстве и приписках, в случае с культурой не работают, а если применить силу – вызывают отторжение и конфликты. Таковых я пережил множество даже до того, как идеологию и культуру объединили.

Последние годы просто повезло с директором и предпоследним заместителем директора, которые были на своём месте, как последние из могикан, но и их выдавили, как пасту из тюбика, а директора просто морально уничтожили. Собственно, это было первым действием власти, которое заставило меня задуматься об уходе из ГЦК. Я уже тогда понял, что ничего хорошего уже не будет. Не с кем делать. 

С малолетним карьеристом, которого прислали на смену заместителя директора? С тем, который первое что сделал, пошёл собирать по коллективам жалобы на ещё действующего директора?.. С тем, который отказался от своих непосредственных обязанностей, чем вынудил уволиться графического дизайнера и администратора сайта, переведя сайт в режим неотвратимого превращения в говносайт, а концертные афиши в говноафиши?.. Нет уж, увольте-с…

Кстати, увольнению моему он сперва препятствовал, думаю, понимал, что за уход руководителя коллектива, которому (коллективу) 42 года и у которого (у руководителя) солидный бэкграунд, его явно по головке не погладят, причём, полагаю, именно это было главным мотивом, а не то, что я ему там сильно нужен. 

Подпорченная статистика – не лучший кирпичик в карьерной лестнице, а есть там какой-то клуб авторской песни или нет его – это мимо, это не про него. Он – продукт этой системы, у них своя игра в «угоди», «оближи», «подсиди», «настучи», «унизься – в ответ унизь», а я не хочу участвовать в этой игре, а остаться – неизбежно вляпаться в что-то такое.

Самое интересное в этой всей истории, что областная администрация от идеологии и культуры вобрала в себя несоизмеримо более адекватных руководителей, весьма приятных людей, с которыми можно работать, с которыми можно решать вопросы, добиваться решений. Со многими у меня прекрасный личный контакт, от них я в отношение себя чувствую и вижу воочию уважение, признание моих заслуг, открытость, отсутствие порога «начальник - подчинённый».

В горадминистрации – какой-то паноптикум. И даже те два милые, уважаемые мною барышни, которые вселяли хоть какую-то надежду на будущее, уже мало что решают и от них мало что зависит, увы… Да и не верю я в то, что город что-то в ближайшее время сотворит чудесное. 

Во всяком случае я вижу исключительно упадок, деградацию. Вижу это по городским афишам, которые мелькают в сети. Глядя на это унылое говно, понимая, что под этим дном может быть ещё одно дно, да и оно не последнее, говорю себе, что я прав, оставив это позади и отойдя на максимальное расстояние, чтоб не забрызгало.

На передаче «Добрый вечер, Гомель!» меня спросили, где я буду участвовать на День города, в каком концерте меня можно будет услышать?.. Я ответил: «Нигде. Я уже не гомельчанин»…

P.S. Кстати, в Добрушском РДК, где я теперь работаю, и где скоро будет работать моя Маринка, прекрасная молодая команда, вписавшаяся в новооткрытое здание дворца. Творческие ребята и девчонки, они горят делом, которое делают, у них горят глаза и у каждого по шилу заднице, и это прекрасно. Я с ними. )

P.P.S. Ах, да забыл главное.... В гомельском городском центре культуры с 14 января 2021 года нет директора. Вот так вот, нет - и всё. Видимо не могут найти "правильного", такого, который окончательно добьёт учреждение...
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]