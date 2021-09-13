При этом он неожиданно выступил с разоблачением местной идеологии и принципов работы БРСМ, хотя до этого, наоборот, успел из активного адепта «майдана» перепрофилироваться в активного адепта действующей власти.





the-village.me приводит с небольшими сокращениями. Авторская орфография сохранена.





— Сегодня произошло событие, которое подтолкнуло меня наконец рассказать о моём уходе из ГЦК, вернее о переходе от основного работника в скромного внешнего совместителя на 0,5 ставки. Событие, в общем-то, заурядное, но оно оказалось мощным катализатором творческой мысли.





[…]





Так случилось, что в 90-е-начало 2000-х многие руководители этой организации [БРСМ] вышли из студенческого клуба ГГУ им. В. Скорины, где мы были достаточно дружны. Именно поэтому, встречая там-сям кого-то из них уже при должности в БРСМ, я шутя говорил: «Привет бездельникам!» Некоторые улыбались: «Ай, иди уже…», некоторые несколько обижались: «Договоришься когда-нибудь…» Но в итоге я принципиально не работал с ними НИ РАЗУ, хотя фестивалей и концертов проводилось достаточно много и помощь иногда очень была нужна. Даже не из политических соображений – просто не хотел участвовать в имитации бурной деятельности (далее ИБД) этой компании. Кто ж знал, чем всё это обернётся впоследствии…





В программе «скажинемолчи» БТ-1 ведущая Елена Слав, общаясь с главным БРСМ-овцем страны, назвала эту организацию «кузницей кадров». И это действительно так. Люди, занимавшиеся ИБД, привнесли этот тренд во власть. И поскольку была создана система идеологической работы (которая не просто нужна – жизненно необходима!), её костяк и создали из людей, прошедших «школу» союза молодёжи.





Я сейчас не буду много говорить, как и чем эта работа была похерена – многие это и так знают, ибо формализм – это страшная беда для такого важного и серьёзного дела, как патриотическое воспитание молодёжи, и последний год показал это, вывернув последствия ИБД наизнанку. Это отдельная интересная тема, но я о другом. Кому-то же пришла в голову идея объединить идеологию и работу с молодёжью (не одно ли это и то же?) с культурой, фактически подчинив культуру идеологии. Об этом поподробнее.





Большинство творческих работников учреждений культуры – это профессионалы в своём деле: артисты, руководители коллективов, а значит в чём-то педагоги, мастера, наставники. Профессионализм этих людей подтверждён не только дипломами об окончании профильных учебных заведений, но и дипломами с конкурсов и фестивалей. Эти люди – ни что иное, как носители культуры, её суть и плоть. Администрировать работу этих людей, несомненно, нужно, но это администрирование должно представлять собой не систему надзора и репрессий, а систему менеджмента, возможно, конструктивной профессиональной цензуры (сейчас это, увы, актуально).





Для такой работы администрация от культуры должна быть, что называется, в теме: она должна понимать, как устроены коллективы, каковы формы работы, какие коллективы нуждаются в большей поддержке со стороны государства, какие могут заработать своим творчеством. Это всё очень не просто, особенно если учесть, что каждый носитель культуры, вне сомнения, личность, где важен индивидуальный, точечный подход в работе. И если даже эксплуатировать культуру в неких идеологических целях, то знать кого, куда и в каком качестве.





Принципы «работы» идеологической системы, увы, продуплицированные отсутствием работы как таковой в «кузнице кадров», просто не могут работать в культуре, потому что в культуре нужно пахать, причём пахать, как как минном поле, т.е. филигранно, да к тому же с душой, с любовью к своему делу. Мало того, принципы формирования вертикали власти, основанные на лизоблюдстве и приписках, в случае с культурой не работают, а если применить силу – вызывают отторжение и конфликты. Таковых я пережил множество даже до того, как идеологию и культуру объединили.





Последние годы просто повезло с директором и предпоследним заместителем директора, которые были на своём месте, как последние из могикан, но и их выдавили, как пасту из тюбика, а директора просто морально уничтожили. Собственно, это было первым действием власти, которое заставило меня задуматься об уходе из ГЦК. Я уже тогда понял, что ничего хорошего уже не будет. Не с кем делать.





С малолетним карьеристом, которого прислали на смену заместителя директора? С тем, который первое что сделал, пошёл собирать по коллективам жалобы на ещё действующего директора?.. С тем, который отказался от своих непосредственных обязанностей, чем вынудил уволиться графического дизайнера и администратора сайта, переведя сайт в режим неотвратимого превращения в говносайт, а концертные афиши в говноафиши?.. Нет уж, увольте-с…





Кстати, увольнению моему он сперва препятствовал, думаю, понимал, что за уход руководителя коллектива, которому (коллективу) 42 года и у которого (у руководителя) солидный бэкграунд, его явно по головке не погладят, причём, полагаю, именно это было главным мотивом, а не то, что я ему там сильно нужен.





Подпорченная статистика – не лучший кирпичик в карьерной лестнице, а есть там какой-то клуб авторской песни или нет его – это мимо, это не про него. Он – продукт этой системы, у них своя игра в «угоди», «оближи», «подсиди», «настучи», «унизься – в ответ унизь», а я не хочу участвовать в этой игре, а остаться – неизбежно вляпаться в что-то такое.





Самое интересное в этой всей истории, что областная администрация от идеологии и культуры вобрала в себя несоизмеримо более адекватных руководителей, весьма приятных людей, с которыми можно работать, с которыми можно решать вопросы, добиваться решений. Со многими у меня прекрасный личный контакт, от них я в отношение себя чувствую и вижу воочию уважение, признание моих заслуг, открытость, отсутствие порога «начальник - подчинённый».





В горадминистрации – какой-то паноптикум. И даже те два милые, уважаемые мною барышни, которые вселяли хоть какую-то надежду на будущее, уже мало что решают и от них мало что зависит, увы… Да и не верю я в то, что город что-то в ближайшее время сотворит чудесное.





Во всяком случае я вижу исключительно упадок, деградацию. Вижу это по городским афишам, которые мелькают в сети. Глядя на это унылое говно, понимая, что под этим дном может быть ещё одно дно, да и оно не последнее, говорю себе, что я прав, оставив это позади и отойдя на максимальное расстояние, чтоб не забрызгало.





На передаче «Добрый вечер, Гомель!» меня спросили, где я буду участвовать на День города, в каком концерте меня можно будет услышать?.. Я ответил: «Нигде. Я уже не гомельчанин»…





P.S. Кстати, в Добрушском РДК, где я теперь работаю, и где скоро будет работать моя Маринка, прекрасная молодая команда, вписавшаяся в новооткрытое здание дворца. Творческие ребята и девчонки, они горят делом, которое делают, у них горят глаза и у каждого по шилу заднице, и это прекрасно. Я с ними. )





P.P.S. Ах, да забыл главное.... В гомельском городском центре культуры с 14 января 2021 года нет директора. Вот так вот, нет - и всё. Видимо не могут найти "правильного", такого, который окончательно добьёт учреждение...