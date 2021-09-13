Малаховского задержали 12 сентября в квартире в городе Пясечно в связи с запросом беларуской прокуратуры, написал Зарембюк. В польской полиции «Еврорадио» сообщили, что беларус задержан в связи с тем, что находится в базах Интерпола.





«Центр беларуской солидарности» пишет, что вечером 12 сентября полиция приехала в квартиру к Малаховскому из-за жалобы на громкую музыку. Позже выяснилось, что он находится в списке Интерпола, в который его внесли беларуские силовики.





«Макарий был задержан на 48 часов, в ближайшее время к нему должен приехать русскоязычный адвокат», — сообщила организация.





По информации Алеся Зарембюка, Макар Малаховский находится в Польше с ноября 2020 года по гуманитарной визе.