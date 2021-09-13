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В Польше задержали беларуского активиста Макара Малаховского - он находится в базе Интерпола

В Польше задержали беларуса Макара Малаховского. Об этом сообщил в фейсбуке руководитель Беларуского дома в Варшаве Алесь Зарембюк.

Малаховского задержали 12 сентября в квартире в городе Пясечно в связи с запросом беларуской прокуратуры, написал Зарембюк. В польской полиции «Еврорадио» сообщили, что беларус задержан в связи с тем, что находится в базах Интерпола.

«Центр беларуской солидарности» пишет, что вечером 12 сентября полиция приехала в квартиру к Малаховскому из-за жалобы на громкую музыку. Позже выяснилось, что он находится в списке Интерпола, в который его внесли беларуские силовики.

«Макарий был задержан на 48 часов, в ближайшее время к нему должен приехать русскоязычный адвокат», — сообщила организация.

По информации Алеся Зарембюка, Макар Малаховский находится в Польше с ноября 2020 года по гуманитарной визе.
Источник: mediazona.by
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