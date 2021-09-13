«Для пограничников это были напряженные выходные. Всего совершено 509 попыток незаконно пересечь белорусско-польскую границу. Пограничники задержали семь нелегалов: 5 граждан Сирии и 2 граждан Сомали», — сообщает Пограничная служба Польши.





В начале сентября президент Польши утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Беларусью.





Режим ЧП затронул 115 населенных пунктов Подляского воеводства и 68 Люблинского.







