Польша в выходные не пропустила 509 нелегалов
Польша фиксирует наплыв нелегалов с территории Беларуси.
«Для пограничников это были напряженные выходные. Всего совершено 509 попыток незаконно пересечь белорусско-польскую границу. Пограничники задержали семь нелегалов: 5 граждан Сирии и 2 граждан Сомали», — сообщает Пограничная служба Польши.
В начале сентября президент Польши утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Беларусью.
Режим ЧП затронул 115 населенных пунктов Подляского воеводства и 68 Люблинского.
12:47 13/09/2021
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