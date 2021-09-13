







В коридоре минской 36-й детской поликлиники выстроились внушительные очереди. Как пояснила мама одного из школьников, причина в том, что оставить приболевшего ребенка дома на пару дней под заявление родителей больше нельзя. Нужна справка.





В очереди только к одному педиатру — около 30 человек. в том числе с температурой и кашлем. Возможности соблюдать дистанцию нет.





Родители говорят, что вызвать врача на дом также проблематично. Педиатры просят по возможности приводить детей в поликлинику, даже с температурой. Потому что они не успевают дойти ко всем заболевшим.





С нового учебного года в минских школах ввели целый ряд новых правил: на входах появились турникеты и сотрудники департамента охраны МВД, а родителям запретили заходить в школу без согласования с администрацией учебного учреждения.