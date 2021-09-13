+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Интеграция Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Шок! Посмотрите, какая огромная очередь школьников в минской поликлинике

До 30 человек ожидают приема в один кабинет



В коридоре минской 36-й детской поликлиники выстроились внушительные очереди. Как пояснила мама одного из школьников, причина в том, что оставить приболевшего ребенка дома на пару дней под заявление родителей больше нельзя. Нужна справка.

В очереди только к одному педиатру — около 30 человек. в том числе с температурой и кашлем. Возможности соблюдать дистанцию нет.

Родители говорят, что вызвать врача на дом также проблематично. Педиатры просят по возможности приводить детей в поликлинику, даже с температурой. Потому что они не успевают дойти ко всем заболевшим.

С нового учебного года в минских школах ввели целый ряд новых правил: на входах появились турникеты и сотрудники департамента охраны МВД, а родителям запретили заходить в школу без согласования с администрацией учебного учреждения. 
Источник: euroradio.fm
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]