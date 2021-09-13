Шок! Посмотрите, какая огромная очередь школьников в минской поликлинике
До 30 человек ожидают приема в один кабинет
В коридоре минской 36-й детской поликлиники выстроились внушительные очереди. Как пояснила мама одного из школьников, причина в том, что оставить приболевшего ребенка дома на пару дней под заявление родителей больше нельзя. Нужна справка.
В очереди только к одному педиатру — около 30 человек. в том числе с температурой и кашлем. Возможности соблюдать дистанцию нет.
Родители говорят, что вызвать врача на дом также проблематично. Педиатры просят по возможности приводить детей в поликлинику, даже с температурой. Потому что они не успевают дойти ко всем заболевшим.
С нового учебного года в минских школах ввели целый ряд новых правил: на входах появились турникеты и сотрудники департамента охраны МВД, а родителям запретили заходить в школу без согласования с администрацией учебного учреждения.
Источник: euroradio.fm
11:56 13/09/2021
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